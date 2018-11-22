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00:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанаты «Спартака» попросили Федуна продать Глушакова

Во вторник состоялась встреча владельца «Спартака» Леонида Федуна и вице-президента клуба Наиля Измайлова с представителями фан-движений красно-белых.

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Источник: Спорт-Экспресс

В ходе разговора, который продолжался более часа, болельщики высказали спартаковским боссам свои претензии, в частности, несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (прозвучало и требование избавиться от полузащитника), слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, ошибки в PR-составляющей деятельности клуба.

С последним тезисом Федун и Измайлов согласились, заявив, что в скором времени в руководстве не исключены изменения. Собравшимся обещана новая встреча.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

Глушаков, напомним, стал объектом нападок болельщиков потому, что его принято считать чуть ли не главным виновником увольнения Карреры. Судьба хавбека, чей контракт со «Спартаком» действует до конца сезона-2019/20, а зарплата составляет 15 миллионов рублей в месяц, действительно пока в тумане. После возобновления выступлений за основу 31-летний полузащитник выглядит бледно, и его уход в аренду — вероятный сценарий прежде всего из-за уровня игры. В числе претендентов могут оказаться «Ростов», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов». При этом красно-белые по-прежнему станут выплачивать Глушакову значительную долю оклада.

Не до конца ясны перспективы еще одного центрального хавбека — 31-летнего Романа Еременко. Соглашение финна рассчитано до мая будущего года включительно, но в договоре есть опция, позволяющая в декабре расторгнуть его по инициативе обеих сторон — и игрока, и клуба. Не исключено, что если зимой «Спартак» договорится с «Ахматом» о переходе 25-летнего опорника Антона Швеца (на него москвичи заходили еще летом, грозненцы хотели бы получить в качестве компенсации около 6 миллионов евро), то столичную команду покинут и Еременко, и Глушаков. По данным «СЭ», вчера представители селекционного отдела красно-белых побывали в Тарасовке, где предварительно обсудили с новым главным тренером Олегом Кононовым основные направления работы в ходе паузы в сезоне — как на вход, так и на выход.

Что касается изменений в структуре, то речь, по всей видимости, идет о восстановлении должности спортивного директора, которую до лета 2016 года занимал бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Попов. Не исключено, что его кандидатура будет вновь рассмотрена.

Глушаков в абсолютно разобранном состоянии
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16 ноября© Ньюстюб
Спартак
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