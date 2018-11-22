Фанаты «Спартака» попросили Федуна продать Глушакова

Источник: Спорт-Экспресс

В ходе разговора, который продолжался более часа, болельщики высказали спартаковским боссам свои претензии, в частности, несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (прозвучало и требование избавиться от полузащитника), слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, ошибки в PR-составляющей деятельности клуба.

С последним тезисом Федун и Измайлов согласились, заявив, что в скором времени в руководстве не исключены изменения. Собравшимся обещана новая встреча.

Глушаков, напомним, стал объектом нападок болельщиков потому, что его принято считать чуть ли не главным виновником увольнения Карреры. Судьба хавбека, чей контракт со «Спартаком» действует до конца сезона-2019/20, а зарплата составляет 15 миллионов рублей в месяц, действительно пока в тумане. После возобновления выступлений за основу 31-летний полузащитник выглядит бледно, и его уход в аренду — вероятный сценарий прежде всего из-за уровня игры. В числе претендентов могут оказаться «Ростов», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов». При этом красно-белые по-прежнему станут выплачивать Глушакову значительную долю оклада.

Не до конца ясны перспективы еще одного центрального хавбека — 31-летнего Романа Еременко. Соглашение финна рассчитано до мая будущего года включительно, но в договоре есть опция, позволяющая в декабре расторгнуть его по инициативе обеих сторон — и игрока, и клуба. Не исключено, что если зимой «Спартак» договорится с «Ахматом» о переходе 25-летнего опорника Антона Швеца (на него москвичи заходили еще летом, грозненцы хотели бы получить в качестве компенсации около 6 миллионов евро), то столичную команду покинут и Еременко, и Глушаков. По данным «СЭ», вчера представители селекционного отдела красно-белых побывали в Тарасовке, где предварительно обсудили с новым главным тренером Олегом Кононовым основные направления работы в ходе паузы в сезоне — как на вход, так и на выход.