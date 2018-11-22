Фанаты «Спартака» попросили Федуна продать Глушакова
Во вторник состоялась встреча владельца «Спартака» Леонида Федуна и
Во вторник состоялась встреча владельца «Спартака» Леонида Федуна и
В ходе разговора, который продолжался более часа, болельщики высказали спартаковским боссам свои претензии, в частности, несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (прозвучало и требование избавиться от полузащитника), слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, ошибки в
С последним тезисом Федун и Измайлов согласились, заявив, что в скором времени в руководстве не исключены изменения. Собравшимся обещана новая встреча.
Глушаков, напомним, стал объектом нападок болельщиков потому, что его принято считать чуть ли не главным виновником увольнения Карреры. Судьба хавбека, чей контракт со «Спартаком» действует до конца сезона-2019/20, а зарплата составляет 15 миллионов рублей в месяц, действительно пока в тумане. После возобновления выступлений за основу 31-летний полузащитник выглядит бледно, и его уход в аренду — вероятный сценарий прежде всего
Не до конца ясны перспективы еще одного центрального хавбека — 31-летнего Романа Еременко. Соглашение финна рассчитано до мая будущего года включительно, но в договоре есть опция, позволяющая в декабре расторгнуть его по инициативе обеих сторон — и игрока, и клуба. Не исключено, что если зимой «Спартак» договорится с «Ахматом» о переходе 25-летнего опорника Антона Швеца (на него москвичи заходили еще летом, грозненцы хотели бы получить в качестве компенсации около 6 миллионов евро), то столичную команду покинут и Еременко, и Глушаков. По данным «СЭ», вчера представители селекционного отдела
Что касается изменений в структуре, то речь, по всей видимости, идет о восстановлении должности спортивного директора, которую до лета 2016 года занимал бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Попов. Не исключено, что его кандидатура будет вновь рассмотрена.