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14:25 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» выступил против решения РФС провести матч с «Енисеем» в крытом манеже

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Ахмат» не согласно с решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) перенести матч 16-го тура чемпионата России между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом» в крытый манеж. Об этом ТАСС сообщил вице-президент и генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

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Источник: РИА "Новости"

В среду бюро исполкома РФС в порядке исключения разрешило красноярскому «Енисею» провести домашний матч 16-го тура чемпионата России с «Ахматом» в крытом манеже. Красноярский манеж не соответствует стандартам Российской премьер-лиги (РПЛ), из-за чего играть на нем могут только команды молодежного первенства. Резервной ареной «Енисея» является стадион «Геолог» в Тюмени, на нем команда из Красноярска сыграла четыре матча на старте текущего сезона.

«Мы не согласны с решением бюро исполкома РФС перенести матч в крытый манеж. Существует определенный регламент, есть резервные арены. Если нельзя провести матч на запасной арене, то в такой же мере исключения можно провести матч в Грозном», — сказал Айдамиров.

Встреча «Енисея» и «Ахмата» пройдет 1 декабря. По предварительным прогнозам, в этот день в Красноярске столбик термометра опустится до минус 3 градусов, ночью ожидается до минус 18 градусов.

Ранее руководство РПЛ определило стадионы, которые являются резервными для всех клубов, если домашняя команда не сможет принять одну из игр на своем домашнем и резервном стадионах — «Арена-Химки» (Московская область), «Фишт» (Сочи), «СКБ-Банк Арена» (Екатеринбург) и «Нефтяник» (Уфа).

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