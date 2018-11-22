«Ахмат» выступил против решения РФС провести матч с «Енисеем» в крытом манеже

Источник: РИА "Новости"

В среду бюро исполкома РФС в порядке исключения разрешило красноярскому «Енисею» провести домашний матч 16-го тура чемпионата России с «Ахматом» в крытом манеже. Красноярский манеж не соответствует стандартам Российской премьер-лиги (РПЛ), из-за чего играть на нем могут только команды молодежного первенства. Резервной ареной «Енисея» является стадион «Геолог» в Тюмени, на нем команда из Красноярска сыграла четыре матча на старте текущего сезона.

«Мы не согласны с решением бюро исполкома РФС перенести матч в крытый манеж. Существует определенный регламент, есть резервные арены. Если нельзя провести матч на запасной арене, то в такой же мере исключения можно провести матч в Грозном», — сказал Айдамиров.

Встреча «Енисея» и «Ахмата» пройдет 1 декабря. По предварительным прогнозам, в этот день в Красноярске столбик термометра опустится до минус 3 градусов, ночью ожидается до минус 18 градусов.