«Ахмат» выступил против решения РФС провести матч с «Енисеем» в крытом манеже

В среду бюро исполкома РФС в порядке исключения разрешило красноярскому «Енисею» провести домашний матч 16-го тура чемпионата России с «Ахматом» в крытом манеже. Красноярский манеж не соответствует стандартам Российской премьер-лиги (РПЛ), из-за чего играть на нем могут только команды молодежного первенства. Резервной ареной «Енисея» является стадион «Геолог» в Тюмени, на нем команда из Красноярска сыграла четыре матча на старте текущего сезона.
«Мы не согласны с решением бюро исполкома РФС перенести матч в крытый манеж. Существует определенный регламент, есть резервные арены. Если нельзя провести матч на запасной арене, то в такой же мере исключения можно провести матч в Грозном», — сказал Айдамиров.
Встреча «Енисея» и «Ахмата» пройдет 1 декабря. По предварительным прогнозам, в этот день в Красноярске столбик термометра опустится до минус 3 градусов, ночью ожидается до минус 18 градусов.
Ранее руководство РПЛ определило стадионы, которые являются резервными для всех клубов, если домашняя команда не сможет принять одну из игр на своем домашнем и резервном стадионах — «Арена-Химки» (Московская область), «Фишт» (Сочи), «СКБ-Банк Арена» (Екатеринбург) и «Нефтяник» (Уфа).