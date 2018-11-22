Мутко 6 декабря должен объявить о своей отставке с поста президента РФС

О своём решении Мутко должен объявить на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря. Основными кандидатами на его место являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.



Напомним, Мутко приостановил свою деятельность на посту президента союза в конце декабря 2017 года. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев, который находится на этой должности и в данный момент.



Мутко также принимал участие в организации чемпионата мира — 2018, матчи которого прошли минувшим летом на 12 стадионах в 11 городах России.