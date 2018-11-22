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17:15 (мск), источник: Р-Спорт

РПЛ выступает против проведения матча «Енисей» — «Ахмат» в манеже

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российская футбольная премьер-лига выступает против проведения матча 16-го тура чемпионата России между «Енисеем» и грозненским «Ахматом» в манеже в Красноярске, сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Бюро исполкома Российского футбольного союза ранее разрешило «Енисею» провести домашний матч с «Ахматом» в крытом манеже в виде исключения.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 1.12.2018, 14:00
Енисей
-Ахмат-

«Российская футбольная премьер-лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания бюро. Считаем, что регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему техническому регламенту премьер-лиги, требованиям основного вещателя и принципиальному решению общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд», — говорится в заявлении.

«Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу», — также отмечается в сообщении.

Манеж в Красноярске не отвечает требованиям премьер-лиги, и на данный момент на нем могут проводиться матчи только молодежного первенства. Матч 16-го тура чемпионата России «Енисей» — «Ахмат» запланирован на 1 декабря.

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