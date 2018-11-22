РПЛ выступает против проведения матча «Енисей» — «Ахмат» в манеже
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российская футбольная
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российская футбольная
Бюро исполкома Российского футбольного союза ранее разрешило «Енисею» провести домашний матч с «Ахматом» в крытом манеже в виде исключения.
«Российская футбольная
«Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу», — также отмечается в сообщении.
Манеж в Красноярске не отвечает требованиям