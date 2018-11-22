РПЛ выступает против проведения матча «Енисей» — «Ахмат» в манеже

Источник: РИА "Новости"

Бюро исполкома Российского футбольного союза ранее разрешило «Енисею» провести домашний матч с «Ахматом» в крытом манеже в виде исключения.

«Российская футбольная премьер-лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания бюро. Считаем, что регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему техническому регламенту премьер-лиги, требованиям основного вещателя и принципиальному решению общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд», — говорится в заявлении.

«Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу», — также отмечается в сообщении.