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17:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» на данный момент не планирует продавать игроков

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Родионов заявил, что на данный момент речь о продаже игроков команды не идет.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в заявлении на сайте команды, в последние дни в СМИ неоднократно публиковались материалы о ближайших кадровых планах «Спартака» и о предстоящей работе клуба на трансферном рынке.

«Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове “Спартак” не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет. А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг “Спартака”, мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию», — сказал Родионов.

Кононов был назначен главным тренером «Спартака» 12 ноября.

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