«Спартак» на данный момент не планирует продавать игроков

Как отмечается в заявлении на сайте команды, в последние дни в СМИ неоднократно публиковались материалы о ближайших кадровых планах «Спартака» и о предстоящей работе клуба на трансферном рынке.

«Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове “Спартак” не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет. А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг “Спартака”, мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию», — сказал Родионов.