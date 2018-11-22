«Спартак» на данный момент не планирует продавать игроков
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Родионов заявил, что на данный момент речь о продаже игроков команды не идет.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Родионов заявил, что на данный момент речь о продаже игроков команды не идет.
Как отмечается в заявлении на сайте команды, в последние дни в СМИ неоднократно публиковались материалы о ближайших кадровых планах «Спартака» и о предстоящей работе клуба на трансферном рынке.
«Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове “Спартак” не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет. А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг “Спартака”, мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию», — сказал Родионов.
Кононов был назначен главным тренером «Спартака» 12 ноября.