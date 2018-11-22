Вратарь «Зенита» Лодыгин не сыграет до конца года из-за травмы

У 28-летнего голкипера диагностировано повреждение правой икроножной мышцы после прохождения медобследования. Срок восстановления составляет от пяти до шести недель.

Лодыгин выступает за «Зенит» с 2013 года и провел в составе команды 164 матча, в том числе 71 — на ноль. В нынешнем сезоне на его счету один матч.