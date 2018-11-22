Трансферы «Спартака». Как это будет зимой

Источник: Спорт-Экспресс

Зона риска

До окончания первой части сезона-2018/19 красно-белым осталось провести три встречи в чемпионате страны, один в Кубке России и два в Лиге Европы. И к нескольким футболистам московской команды применимо правило, которому следовали игроки союзных времен, когда действовала система «весна-осень»: «Важно хорошо выглядеть в первом матче, чтобы оставили в клубе, и в последнем — чтобы не выгнали».

Времена сейчас другие, появились серьезно проработанные с юридической точки зрения контракты — просто так никого не отчислишь. Футболисты стали активом, которые должны приносить доход: либо на поле, зарабатывая победы, либо деньгами за трансфер. Но если что-то идет не так, клуб начинает искать варианты расставания.

По информации «СЭ», в зимнее окно не исключены уходы из «Спартака» хавбека Софьяна Ханни (27 лет), форварда Луиза Адриану (31) и полузащитника Александра Самедова (34). Это не значит, что все трое непременно покинут красно-белых, ситуацию можно сформулировать как «находятся в зоне риска». Рассмотрим каждый случай в отдельности.

Ханни пришел прошлой зимой, имеет весомый личный контракт — 2 миллионов евро в год плюс бонусы — но, пожалуй, пока нельзя сказать, что отрабатывает свою высокую зарплату. Возможно, что-то изменится с приходом на пост главного тренера Олега Кононова, но пока все выглядит так, что алжирец получил в Москве контракт всей жизни. В брюссельском «Андерлехте», он зарабатывал на порядок меньше. И если еще можно представить, что какая-то из бельгийских команд сможет заплатить за трансфер около 5 миллионов евро, то совершенно нереально предположить, что в этой стране способны положить футболисту оклад в 2 миллиона евро в год плюс бонусы. А вот на предложение из более сильного чемпионата Ханни пока не наиграл.

Луиз Адриану хорошо провел чемпионский год и отлично — прошлый сезон, когда вполне мог претендовать на звание лучшего легионера РПЛ. В этом чемпионате России бразилец забил только 1 мяч в 11 матчах. Учитывая высокий годовой доход — около 4 миллионов евро — найти Адриану новый клуб в Европе практически невозможно, если только сам нападающий не пойдет на существенное снижение зарплаты. Впрочем, бразилец подает хорошие сигналы — на двусторонке, которая была позавчера, он забил аж четыре гола. Возможно, в ноябре-декабре мы увидим ренессанс Луиза.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 29.11.2018, 18:50 Спартак - Рапид В -

Самедов помог команде вернуть титул весной 2017-го, стабильно провел следующий сезон, но в этом году не имеет стабильного места в стартовом составе. Контракт ветерана с красно-белыми заканчивается следующим летом и вероятность его продления невелика.

Вариант Глушакова

Еще один футболист, уход которого будет рассматриваться — хавбек Денис Глушаков (31 год). Этот актив можно назвать токсичным — раздражает болельщиков до такой степени, что они на встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном прямо сказали, что пребывание полузащитника в команде для них неприемлемо. К тому после возвращения из дубля Денис играет плохо.

Контракт с годовым доходом в 2,5 миллиона евро, действующий еще полтора сезона — это царский подарок Глушакову после чемпионского сезона. Но все имеет свои пределы.

На трансферном рынке всерьез обсуждают возможность перехода Дениса в «Крылья Советов» на правах аренды. Впрочем, по одной из версий, Глушаков не так давно расстался с агентом Павлом Андреевым, который помогает самарцам, и это способно осложнить сделку.

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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/glushak8/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Glushakov</a> (@glushak8) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-22T13:38:57+00:00">Nov 22, 2018 at 5:38am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Зобнин теперь стоит не меньше 30 миллионов евро

По моей информации, в начале осени новые контракты со «Спартаком» заключили полузащитник Роман Зобнин (24 года) и вратарь Александр Максименко (20). В последнем случае выросла зарплата голкипера, договор же с Зобниным предусматривает и увеличение отступных за футболиста — по некоторым данным, теперь она составляет около 30 миллионов евро.

Педро Рошу не продали

Как стало известно «СЭ», этим летом красно-белым предлагали вариант с продажей форварда Педро Роши (24 года). «Крузейро» был готов заплатить 10 миллионов евро несколькими траншами, но высшее руководство московского клуба отнеслось к трансферу бразильца отрицательно.