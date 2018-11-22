Трансферы «Спартака». Как это будет зимой
«СЭ» рассказывает о возможных изменениях в «Спартаке» в период дозаявок в РПЛ.
«СЭ» рассказывает о возможных изменениях в «Спартаке» в период дозаявок в РПЛ.
До окончания первой части сезона-2018/19
Времена сейчас другие, появились серьезно проработанные с юридической точки зрения контракты — просто так никого не отчислишь. Футболисты стали активом, которые должны приносить доход: либо на поле, зарабатывая победы, либо деньгами за трансфер. Но если
По информации «СЭ», в зимнее окно не исключены уходы из «Спартака» хавбека Софьяна Ханни (27 лет), форварда Луиза Адриану (31) и полузащитника Александра Самедова (34). Это не значит, что все трое непременно покинут
Ханни пришел прошлой зимой, имеет весомый личный контракт — 2 миллионов евро в год плюс бонусы — но, пожалуй, пока нельзя сказать, что отрабатывает свою высокую зарплату. Возможно,
Луиз Адриану хорошо провел чемпионский год и отлично — прошлый сезон, когда вполне мог претендовать на звание лучшего легионера РПЛ. В этом чемпионате России бразилец забил только 1 мяч в 11 матчах. Учитывая высокий годовой доход — около 4 миллионов евро — найти Адриану новый клуб в Европе практически невозможно, если только сам нападающий не пойдет на существенное снижение зарплаты. Впрочем, бразилец подает хорошие сигналы — на двусторонке, которая была позавчера, он забил аж четыре гола. Возможно, в
Самедов помог команде вернуть титул весной 2017-го, стабильно провел следующий сезон, но в этом году не имеет стабильного места в стартовом составе. Контракт ветерана с
Еще один футболист, уход которого будет рассматриваться — хавбек Денис Глушаков (31 год). Этот актив можно назвать токсичным — раздражает болельщиков до такой степени, что они на встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном прямо сказали, что пребывание полузащитника в команде для них неприемлемо. К тому после возвращения из дубля Денис играет плохо.
Контракт с годовым доходом в 2,5 миллиона евро, действующий еще полтора сезона — это царский подарок Глушакову после чемпионского сезона. Но все имеет свои пределы.
На трансферном рынке всерьез обсуждают возможность перехода Дениса в «Крылья Советов» на правах аренды. Впрочем, по одной из версий, Глушаков не так давно расстался с агентом Павлом Андреевым, который помогает самарцам, и это способно осложнить сделку.
По моей информации, в начале осени новые контракты со «Спартаком» заключили полузащитник Роман Зобнин (24 года) и вратарь Александр Максименко (20). В последнем случае выросла зарплата голкипера, договор же с Зобниным предусматривает и увеличение отступных за футболиста — по некоторым данным, теперь она составляет около 30 миллионов евро.
Как стало известно «СЭ», этим летом
Насколько понимаю, «Спартак» видит в Роше потенциально привлекательный актив и надеется, что после смены главного тренера нападающий в самое ближайшее время начнет отрабатывать вложения — приобретение Педро, напомню, обошлось в 12 миллионов евро.