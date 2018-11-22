«Там воздуха нет, пыль поднимается от бега». «Енисей» хочет играть в манеже, «Ахмат» и лига — против

Источник: фк-енисей.рф

С чего все началось?

Матч «Енисей» — «Ахмат» перенесли в манеж. Такое решение в среду приняли в РФС, разрешив клубу из Красноярска сыграть на крытом поле «в виде исключения». По регламенту РФС, манеж не соответствует необходимой категории Премьер-лиги, поэтому там проводила матчи только молодежная команда «Енисея».

В Красноярске объясняют переезд под крышу сильными морозами, которые прогнозируют на 1 декабря.

— Сейчас прогноз погоды -22, температура критическая как для болельщиков, так и для футболистов, поэтому мы вышли с предложением к РФС о проведении матча в нашем теплом и современном манеже, — объяснил «Спорт-Экспрессу» спортивный директор «Енисея» Денис Петровский. — Благодарим руководителей российского футбола за принятие такого правильного решения.

Источник: фк-енисей.рф

Почему в «Ахмате» недовольны?

Объясняет главный тренер Рашид Рахимов:

— Я первый, кто против игры в манеже. И не стоит ссылаться на какие-то пункты в регламенте. Есть много других таких же пунктов, по которым там играть просто нельзя. У нас есть другие города с хорошими стадионами, где можно провести матч. Мы готовы поехать куда угодно.

В манеже воздуха совершенно нет, пыль поднимается от бега, потолки и стены близко — невозможно в таких условиях играть в нормальный футбол! И риск получить травму достаточно высок. Просто не понимаю, с чего вдруг принимается такое решение с трактовкой «в виде исключения». Ну давайте теперь делать исключения как можно чаще. Почему тогда матч с «Краснодаром» не перенесли в манеж, также в виде исключения?

Неужели непонятно, что в декабре в Красноярске будет холодно? «Енисей» заявлял резервный стадион в Тюмени, где по погодным условиям также невозможно играть. Но есть арены в южных регионах, в Москве хоть и минус, но играть можно. У них как раз будет матч с «Динамо», могли бы там остаться, а мы бы приехали. Или Сочи, Краснодар — куда они скажут. Лига столько раз говорила про отказ играть в манеже, и тут исключение. Для меня лично решение непонятное. Тем более не спросив клуб. Этот манеж не строился для того, чтобы там играли клубы Премьер-лиги. Есть возможность избежать этого исключительного случая, ну почему этого не сделали?

Источник: фк-енисей.рф

По словам Рахимова, «Ахмат» будет обращаться с просьбой переноса матча в другое место и допускает, что в случае отказа бойкотирует игру.

Что говорит лига?

РПЛ — тоже против переезда.

— Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу, — говорится в заявлении лиги. — Считаем, что регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории.

Почему не поменялись кругами?

Это главный вопрос, на который до сих пор никто не ответил. По словам Романа Суровцева (первый заместитель директора «Енисея» — Sport24), летом «Енисей» предлагал «Ахмату» поменяться кругами, учитывая холодную погоду в декабре, но просьбу проигнорировали.

В «Ахмате» утверждают, что с подобными предложениями к ним никто не обращался.