Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Источник: РИА "Новости"

— Впечатления наилучшие, — сказал Адриану в интервью клубной пресс-службе. — Главный тренер четко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку, и этот ход сработал.

Занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах. Кроме того, возросла интенсивность тренировок. Работаем практически без пауз. Раньше они были, а теперь — нон-стоп.

Напомним, Кононов был назначен на пост главного тренера «Спартака» 12 ноября 2018 года.

Первый матч под его руководством красно-белые проведут против «Крыльев Советов» 25 ноября.