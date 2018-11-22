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21:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий «Спартака» Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок. 31-летний бразилец также добавил, что его впечатлил игровой стиль 52-летнего специалиста.

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Источник: РИА "Новости"

— Впечатления наилучшие, — сказал Адриану в интервью клубной пресс-службе. — Главный тренер четко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку, и этот ход сработал.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

Занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах. Кроме того, возросла интенсивность тренировок. Работаем практически без пауз. Раньше они были, а теперь — нон-стоп.

Напомним, Кононов был назначен на пост главного тренера «Спартака» 12 ноября 2018 года.

Первый матч под его руководством красно-белые проведут против «Крыльев Советов» 25 ноября.

«Спартак» занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков после 14 туров.

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