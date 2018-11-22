Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове
Нападающий «Спартака» Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере
Нападающий «Спартака» Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере
— Впечатления наилучшие, — сказал Адриану в интервью клубной
Занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах. Кроме того, возросла интенсивность тренировок. Работаем практически без пауз. Раньше они были, а теперь —
Напомним, Кононов был назначен на пост главного тренера «Спартака» 12 ноября 2018 года.
Первый матч под его руководством
«Спартак» занимает 9-е место в