В «Крыльях» ответили депутату самарской думы, посчитавшему зарплату Рыжикова

Источник: РИА "Новости"

— Депутат назвал, мягко говоря, немаленькую цифру. По его данным, эта операция стоила бюджету области почти 70 миллионов рублей.

— Да он считает зарплату Рыжикова за два года, которую тот еще отработает, отыграет! А что он думает, что вратарь должен за нас играть бесплатно?

— Вряд ли.

— Так вот он посчитал его зарплату за два года. Собрал все в одну кучу. Футболист играет за такие деньги. Что здесь удивительного? Это адекватные суммы для нашего рынка.

— Степанов еще упирает на возраст Сергея, которому сейчас 38 лет.