В «Крыльях» ответили депутату самарской думы, посчитавшему зарплату Рыжикова

— Депутат назвал, мягко говоря, немаленькую цифру. По его данным, эта операция стоила бюджету области почти 70 миллионов рублей.
— Да он считает зарплату Рыжикова за два года, которую тот еще отработает, отыграет! А что он думает, что вратарь должен за нас играть бесплатно?
— Так вот он посчитал его зарплату за два года. Собрал все в одну кучу. Футболист играет за такие деньги. Что здесь удивительного? Это адекватные суммы для нашего рынка.
— Степанов еще упирает на возраст Сергея, которому сейчас 38 лет.
— И что? Например, Буффон в 40 лет получил от «ПСЖ» контракт на 5 миллионов евро в год. И играет. Поймите, нам нужен был капитан, мужик, стержень. Человек, который выигрывал чемпионаты страны, поиграл в Лиге чемпионов, вызывался в сборную. Зачем приплетать его возраст? Нам было важно заполучить «дядьку», лидера — такого игрока, каким раньше был Семак, каким сегодня по авторитету и лидерским качествам является Дзюба. Такие люди, мужики всегда нужны. Они как тренеры на поле.