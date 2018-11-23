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00:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Крыльях» ответили депутату самарской думы, посчитавшему зарплату Рыжикова

Директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов ответил на слова депутата Самарской губернской думы Александра Степанова о зарплате голкипера Сергей Рыжикова. По подсчетам политика, зарплата игрока обошлась бюджету региона в миллион долларов.

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Источник: РИА "Новости"

— Депутат назвал, мягко говоря, немаленькую цифру. По его данным, эта операция стоила бюджету области почти 70 миллионов рублей.

— Да он считает зарплату Рыжикова за два года, которую тот еще отработает, отыграет! А что он думает, что вратарь должен за нас играть бесплатно?

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

— Вряд ли.

— Так вот он посчитал его зарплату за два года. Собрал все в одну кучу. Футболист играет за такие деньги. Что здесь удивительного? Это адекватные суммы для нашего рынка.

— Степанов еще упирает на возраст Сергея, которому сейчас 38 лет.

— И что? Например, Буффон в 40 лет получил от «ПСЖ» контракт на 5 миллионов евро в год. И играет. Поймите, нам нужен был капитан, мужик, стержень. Человек, который выигрывал чемпионаты страны, поиграл в Лиге чемпионов, вызывался в сборную. Зачем приплетать его возраст? Нам было важно заполучить «дядьку», лидера — такого игрока, каким раньше был Семак, каким сегодня по авторитету и лидерским качествам является Дзюба. Такие люди, мужики всегда нужны. Они как тренеры на поле.

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