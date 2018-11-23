Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Источник: РИА "Новости"

Откроет пятничную программу встреча между «Ахматом» и ЦСКА на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Команда Рашида Рахимова в двух последних матчах против петербургского «Зенита» (0:1) и самарских «Крыльев Советов» (2:1) смогла набрать лишь три очка. После 14 туров Российской премьер- лиги (РПЛ) грозненцы имеют в своем активе 19 очков и располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, находясь на расстоянии четырех баллов от зоны, дающей право выступить в Лиге Европы в сезоне-2019/20.

Неудачно проведя октябрьские матчи в РПЛ, подопечные главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко перед самым перерывом на игры сборных смогли победить «Зенит» со счетом 2:0. Армейцы занимают пятое место, имея в своем активе 23 очка.

В предстоящем матче ЦСКА с большой долей вероятности не смогут помочь травмированные защитники Марио Фернандес и Виктор Васин, полузащитники Константин Кучаев, Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов, а также нападающие Абель Эрнандес и Александр Макаров. Грозненский клуб не сможет рассчитывать на защитника Андрея Семенова, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек, а также на травмированного нападающего Одисе Рошу.

В прошлом сезоне РПЛ «Ахмат» потерпел поражение от армейцев в домашних стенах со счетом 0:3, одержав победу в ответной встрече в Москве — 1:0.

Матч обслужит судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Начало встречи — 18:00 мск.

«Локомотив» попробует сократить отставание от «Зенита»

Завершится игровой день встречей в Москве на стадионе «РЖД-Арена», где московский «Локомотив» примет екатеринбургский «Урал». Хозяева не проигрывают в чемпионате шесть матчей подряд. Начав серию с домашней победы над «Ахматом» со счетом 2:0, «Локомотив» одержал победы над тульским «Арсеналом» (3:1), «Ростовом» (2:1), ЦСКА (1:0) и красноярским «Енисеем» (3:0), а также сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0).

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 очков. В случае победы железнодорожники как минимум до вечера воскресенья приблизятся к лидеру чемпионата «Зениту» на расстояние в три очка. Уральцы в последних двух матчах чемпионата России набрали шесть очков из шести возможных, обыграв московский «Спартак» и «Оренбург» с одинаковым счетом 2:1. Набрав 19 очков, «Урал» расположился на седьмой строчке турнирной таблицы, отставая от идущего в зоне Лиги Европы ЦСКА на 4 очка.

В прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» дважды обыграл екатеринбургский клуб (2:0, 2:1). В предстоящем матче железнодорожники вынуждены будут обойтись без полузащитника Александра Коломейцева, который восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии. У «Урала» матч пропустит Роман Емельянов, имеющий аналогичные проблемы со здоровьем.