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12:59 (мск), источник: ТАСС

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив». Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала, который оказался в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Матч состоится на стадионе «Открытие-Арена» в Москве 2 декабря и начнется в 19:00 мск. Телетрансляция начнется в 18:25 включением из студии на стадионе, в которой эксперты обсудят стартовые составы команд, последние проведенные игры и расклад сил накануне встречи.

После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице с 19 очками в активе. «Локомотив», одержавший пять побед подряд, набрал 25 очков и идет на третьем месте.

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