«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

Матч состоится на стадионе «Открытие-Арена» в Москве 2 декабря и начнется в 19:00 мск. Телетрансляция начнется в 18:25 включением из студии на стадионе, в которой эксперты обсудят стартовые составы команд, последние проведенные игры и расклад сил накануне встречи.