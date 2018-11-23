«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру РПЛ «Спартак» — «Локомотив»
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу 16-го тура Российской
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу 16-го тура Российской
Матч состоится на стадионе «Открытие-Арена» в Москве 2 декабря и начнется в 19:00 мск. Телетрансляция начнется в 18:25 включением из студии на стадионе, в которой эксперты обсудят стартовые составы команд, последние проведенные игры и расклад сил накануне встречи.
После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице с 19 очками в активе. «Локомотив», одержавший пять побед подряд, набрал 25 очков и идет на третьем месте.