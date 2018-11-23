Теперь потерпевшие: новый поворот в деле Кокорина и Мамаева

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Потерпевший в драке с российскими футболистами «Краснодара» и «Зенита» Павлом Мамаевым и Александром Кокориным водитель Виталий Соловчук сам спровоцировал конфликт у гостиницы в центре Москвы. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник ТАСС, сославшись на запись с видеорегистратора автомобиля потерпевшего, которая приобщена к материалам дела.

«Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом водитель в ходе следствия дал показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку», — рассказал источник.

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Правоохранительные органы пока эти данные никак не прокомментировали.

Не дает комментарии и адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Юрист не стал говорить о наличии в материалах дела такой записи в связи с подпиской о неразглашении тайны следствия.

Тем не менее Бушманов подтвердил, что футболист «Краснодара» по своей личной инициативе перевел Соловчуку денежные средства в счет компенсации морального и материального вреда, не уточнив сумму.

«Да, информация соответствует действительности. Меры к материальному возмещению вреда Виталию Соловчуку предприняты», — сказал адвокат.

До этого ряд СМИ опубликовал данные, согласно которым Мамаев и Кокорин открыли специальный счет на имя Соловчука и отправили на него деньги в счет компенсации.

По информации некоего источника, данный факт вместе извинениями игроков и признанием вины в полном объеме может быть представлен в суде в качестве смягчающих обстоятельств.

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Если адвокат полузащитника «Краснодара» эту информацию подтвердил, то представитель форварда «Зенита», напротив, опроверг.

«Мне ничего об этом неизвестно, как и самому Александру. Он находится в СИЗО, и не может оттуда переводить деньги», — отметила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

8 октября футболисты, отмечавшие десятилетие дружбы, вместе со своей компанией нанесли черепно-мозговую травму водителю телеведущей Ольги Ушаковой, разбили стекло его машины и повредили заднюю дверь. Также обвиняемые устроили в кофейне в центре Москвы драку с главой НАМИ Сергеем Гайсиным и чиновником Минпромторга Денисом Паком. Врачи диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. На восстановление ему потребовалось около двух недель. По словам некоторых очевидцев, Кокорин и Мамаев также оскорбляли чиновника, указывая на его нерусское происхождение.

Спортсменов заключили под стражу в СИЗО «Бутырка». На игроков завели уголовные дела по статье «Хулиганство», согласно которой им грозит до семи лет лишения свободы.

Футболисты находятся под стражей уже полтора месяца. По словам адвоката Кокорина, состояние ее подзащитного в СИЗО удовлетворительное.

«Александр чувствует себя хорошо. После нашего посещения пошел в спортзал. Настроение у него нормальное. Сейчас ходит в спортзал два раза в неделю, было пять раз. Ему, конечно, хотелось бы заниматься каждый день», — отметила Стукалова.

Кроме занятий спортом футболисты читают книги и уделяют внимание религии. У Мамаева сложились теплые отношения с сокамерником по имени Константин.

«Они с Константином сделали иконостас, с разными маленькими иконками из храма. Около пятнадцати штук. Поместили их на картонку. Если обратите внимание, у Мамаева даже есть татуировки на религиозную тему. Видно, что для него это важно, поэтому я уверен, что он читает и православную литературу и занимается философией», — приводит «Советский спорт» слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Срок нахождения игроков в СИЗО закончится 8 декабря.