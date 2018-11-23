«Сейдахмету надо быть на две головы выше, а он пока и своей-то не особо блещет». «Казахскому Месси» дали несколько жестких советов

«Сейдахмету сразу стоит пожелать обрасти наконец-то мясом, чтобы на ровном месте не получать повреждений и не лечить их долгое время.

Играть-то когда начинать? Вот и теперь «казахский Месси» перенес операцию и выбыл из претендентов на основу минимум до первых сборов в 2019 году. Его проблема еще в лимите на легионеров. Сейдахмету надо быть на две головы выше, а он пока и своей-то не особо блещет", — пишет СМИ.