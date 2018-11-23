Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Львов
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Алавес
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
16Николай Писарев: спартаковец из «Торпедо»
14:08 (мск), источник: Sports.kz

«Сейдахмету надо быть на две головы выше, а он пока и своей-то не особо блещет». «Казахскому Месси» дали несколько жестких советов

Российский сайт «Реальное Время», комментируя в своем материале ситуацию с нападающими «Уфы», дал наставления форварду сборной Казахстана Еркебулану Сейдахмету.

Наверх

«Сейдахмету сразу стоит пожелать обрасти наконец-то мясом, чтобы на ровном месте не получать повреждений и не лечить их долгое время.

Читайте также
«Обещаю вернуться сильным!»: Сейдахмет рассказал о травме и поблагодарил болельщиков за поддержку

Играть-то когда начинать? Вот и теперь «казахский Месси» перенес операцию и выбыл из претендентов на основу минимум до первых сборов в 2019 году. Его проблема еще в лимите на легионеров. Сейдахмету надо быть на две головы выше, а он пока и своей-то не особо блещет", — пишет СМИ.

Напомним, игроком «Уфы» является 18-летний отечественный нападающий Еркебулан Сейдахмет, который недавно получил серьезную травму. В этом году Еркош сыграл в четырех матчах в Лиге наций за сборную Казахстана, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. На клубном уровне он провел всего две игры за сезон.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилась информация о допинг-тесте «Канело» после боя с Головкиным
Хабиб Нурмагомедов обратился к братьям из Казахстана
Решающий бой: Медведева рвется навстречу Загитовой
Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать
Шипулин: Не завершил карьеру, есть чувство, что добился не всего
Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ
Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги
УЕФА назвал трех лауреатов премии Fair Play по итогам сезона
БК «Лига Ставок» раздает фрибеты на «Черную пятницу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь