ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Встреча, состоявшаяся в Грозном, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Иван Олейников (17-я минута) и Тимур Пухов (59, с пенальти).
Матч основных составов команд пройдет позже в пятницу.