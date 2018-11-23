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16:20 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура первенства России по футболу среди молодежных команд.

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Встреча, состоявшаяся в Грозном, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Иван Олейников (17-я минута) и Тимур Пухов (59, с пенальти).

Матч основных составов команд пройдет позже в пятницу.

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