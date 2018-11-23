«Динамо» разгромило «Енисей» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» одержали крупную победу над красноярским «Енисеем» в матче 15-го тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» одержали крупную победу над красноярским «Енисеем» в матче 15-го тура молодежного первенства России.
Встреча, состоявшаяся в Химках (Московская область), завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Илья Гоманюк (44-я и 51-я минуты), по одному мячу забили Данил Липовой (24) и Тимур Мелекесцев (70).
В другом матче тура «Уфа» на выезде обыграла «Оренбург» — 3:1.
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