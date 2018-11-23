Шикунов рассказал, почему Аршавин не перешел из «Зенита» в «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

— Сильно жалели, что не удалось договориться о переходе Аршавина в «Спартак»?

— Там же не только Аршавин должен был в «Спартаке» оказаться.

— А кто еще?

— Денисов, Быстров. Они в тройке шли. Мы долго тогда общались с их агентом. Но что-то в итоге не донесли, не уговорили Олега Ивановича (Романцева. — Прим. «СЭ») и президента клуба их купить. В принципе, практически обо всем договорились, но… Помню, смотрели их игру еще на стадионе «Алмаз». Не удалось подписать, ну что теперь поделать? Зато какой золотой «Зенит» мы получили! Может, для них и лучше, что они остались в Питере. Ту ситуацию можно сравнить с недавней историей.

Летом мы в «Крылья» хотели взять Ильзата Ахметова. Но он попал в ЦСКА. И слава богу — парень там не потерялся, вышел на ведущие роли, играет в Лиге чемпионов, получил вызов в сборную. А в Самаре, может быть, у него и не пошло бы. То же самое можно сказать и про Аршавина.

— Правильно сделал, что не перешел в «Спартак»?