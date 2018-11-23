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18:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шикунов рассказал, почему Аршавин не перешел из «Зенита» в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов, который сейчас работает директором по развитию «Крыльев Советов», в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся переходе Андрея Аршавина из «Зенита» в московский клуб.

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Источник: РИА "Новости"

— Сильно жалели, что не удалось договориться о переходе Аршавина в «Спартак»?

— Там же не только Аршавин должен был в «Спартаке» оказаться.

— А кто еще?

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

— Денисов, Быстров. Они в тройке шли. Мы долго тогда общались с их агентом. Но что-то в итоге не донесли, не уговорили Олега Ивановича (Романцева. — Прим. «СЭ») и президента клуба их купить. В принципе, практически обо всем договорились, но… Помню, смотрели их игру еще на стадионе «Алмаз». Не удалось подписать, ну что теперь поделать? Зато какой золотой «Зенит» мы получили! Может, для них и лучше, что они остались в Питере. Ту ситуацию можно сравнить с недавней историей.

Летом мы в «Крылья» хотели взять Ильзата Ахметова. Но он попал в ЦСКА. И слава богу — парень там не потерялся, вышел на ведущие роли, играет в Лиге чемпионов, получил вызов в сборную. А в Самаре, может быть, у него и не пошло бы. То же самое можно сказать и про Аршавина.

— Правильно сделал, что не перешел в «Спартак»?

— Остался у себя, на месте. Такая банда там подобралась, шикарнейшая команда! Кубок УЕФА выиграли, Суперкубок Европы, чемпионство. Слава богу, что все так получилось, что он продолжил играть в «Зените», не уехал оттуда в «Спартак». Боженька увидел, что ему лучше играть в Питере (смеется). Жизнь все показала.

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