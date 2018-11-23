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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов, Миранчуки и Тугарев — в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Урала» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 23 ноября, на стадионе «РЖД Арена».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «железнодорожников» с первых минут на поле выйдут Фёдор Смолов, Роман Тугарев, Алексей и Антон Миранчуки. При этом в запасе у московской команды остались Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан и Эдер.

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Хёведес, Рыбусь, Крыховяк, И. Денисов, Тугарев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Жемалетдинов, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

Запасные: Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Динга, Евсеев, Жигулёв, Чантурия, Егорычев, Араторе, Панюков, Юсупов.

Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

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