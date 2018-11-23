Смолов, Миранчуки и Тугарев — в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»

В составе «железнодорожников» с первых минут на поле выйдут Фёдор Смолов, Роман Тугарев, Алексей и Антон Миранчуки. При этом в запасе у московской команды остались Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан и Эдер.