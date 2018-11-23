Смолов, Миранчуки и Тугарев — в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Урала» на матч 15-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Урала» на матч 15-го тура Российской
В составе «железнодорожников» с первых минут на поле выйдут Фёдор Смолов, Роман Тугарев, Алексей и Антон Миранчуки. При этом в запасе у московской команды остались Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан и Эдер.
Запасные: Коченков, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Жемалетдинов, Фернандеш, Фарфан, Эдер.
Запасные: Полетаев, Данцев, Брызгалов, Ходжаниязов, Динга, Евсеев, Жигулёв, Чантурия, Егорычев, Араторе, Панюков, Юсупов.
Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.