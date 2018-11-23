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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Матч «Енисей» — «Ахмат» в манеже — это клоунада

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» заявил, что считает «клоунадой» решение о переносе игры 16-го тура премьер-лиги между «Енисеем» и «Ахматом» в манеж Красноярска.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 1.12.2018, 14:00
Енисей
-Ахмат-

— Как отнеслись к истории с переносом матча со стадиона в манеж?

— Слова подбирать сложно. Это катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч российской футбольной премьер-лиги.

— Что больше всего в этой ситуации возмущает?

— Да все. Абсолютно все. Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке «в виде исключения», то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить. Как понимаю, лига принимает регламент, это футбольный закон, который, оказывается, в некоторых частях в виде исключения можно обходить. Мне страшно подумать, что бы было, играй в Красноярске в манеже один из наших грандов. И какой бы сейчас был резонанс.

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