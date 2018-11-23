Валерий Карпин: Матч «Енисей» — «Ахмат» в манеже — это клоунада

— Да все. Абсолютно все. Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке «в виде исключения», то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить. Как понимаю, лига принимает регламент, это футбольный закон, который, оказывается, в некоторых частях в виде исключения можно обходить. Мне страшно подумать, что бы было, играй в Красноярске в манеже один из наших грандов. И какой бы сейчас был резонанс.