ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Хёрдур Магнуссон (57-я минута) и Тимур Жамалетдинов (90). На 75-й минуте матча вместо нападающего красно-синих Такума Нисимуры на поле вышел полузащитник Константин Кучаев. Игрок не принимал участия в матчах команды с начала мая текущего года из-за травмы.

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, уступая по дополнительным показателям «Краснодару», идущему вторым. «Ахмат» набрал 19 очков и идет на восьмом месте.