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20:10 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 23 ноября. Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 обыграли грозненский «Ахмат» в выездном матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Хёрдур Магнуссон (57-я минута) и Тимур Жамалетдинов (90). На 75-й минуте матча вместо нападающего красно-синих Такума Нисимуры на поле вышел полузащитник Константин Кучаев. Игрок не принимал участия в матчах команды с начала мая текущего года из-за травмы.

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, уступая по дополнительным показателям «Краснодару», идущему вторым. «Ахмат» набрал 19 очков и идет на восьмом месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре ЦСКА 2 декабря на выезде сыграет с «Ростовом». «Ахмат» днем ранее проведет выездной матч с красноярским «Енисеем».

Ахмат 0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
23.11.2018, 18:00 Зрители: 7218 основной раунд: 15-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов Виктор Гончаренко
Голы
23 Хердур Магнуссон (И. Обляков) 57′
75 Тимур Жамалетдинов (Н. Влашич) 90+6′
Составы
Евгений Городов 16
Милад Мохаммади 13
Заурбек Плиев 3
Вилькер Анхель 4
Михаил Гащенков 6
Идрисса Думбья 8
86′ Силва Лима Исмаэл 11
35′ Олег Иванов (к) 19
Магомед Митришев 95
Раванелли 14
78′ Магомед Мусалов 5
Аблай Мбенг 17
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 86′
14 Кирилл Набабкин
23 Хердур Магнуссон 72′
50 Родригу Бекао
8 Никола Влашич
98 Иван Обляков
25 Кристиян Бистрович 5′
9 Федор Чалов 90′
75 Тимур Жамалетдинов
19 Такума Нисимура 76′
20 Константин Кучаев
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 3
3 Угловые 5
10 Фолы 18
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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