«Урал» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Локомотива» в чемпионате России

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В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Кулаков (31-я минута) и Отман Эль Кабир (51, с пенальти), у проигравших отличился Федор Смолов (26). Для форварда железнодорожников этот гол стал первым с сентября, тогда он забил в ворота санкт-петербургского «Зенита» (3:5). После этого он провел матч Олимп — Кубка России против калининградской «Балтики» (3:2), а потом пропустил более месяца из-за травмы.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 28.11.2018, 20:55 Локомотив - Галатасарай -

«Урал» прервал беспроигрышную серию «Локомотива», состоявшую из шести матчей (пять побед, одна ничья). Серия екатеринбургской команды без поражений достигла пяти матчей (три победы, две ничьи).

В турнирной таблице «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 25 очков, «Урал» с 22 очками поднялся на шестую строчку.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Урал» также на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 2 декабря.