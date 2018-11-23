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22:30 (мск), источник: ТАСС

«Урал» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Локомотива» в чемпионате России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:1 в гостевом матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Кулаков (31-я минута) и Отман Эль Кабир (51, с пенальти), у проигравших отличился Федор Смолов (26). Для форварда железнодорожников этот гол стал первым с сентября, тогда он забил в ворота санкт-петербургского «Зенита» (3:5). После этого он провел матч Олимп — Кубка России против калининградской «Балтики» (3:2), а потом пропустил более месяца из-за травмы.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 28.11.2018, 20:55
Локомотив
-Галатасарай-

«Урал» прервал беспроигрышную серию «Локомотива», состоявшую из шести матчей (пять побед, одна ничья). Серия екатеринбургской команды без поражений достигла пяти матчей (три победы, две ничьи).

В турнирной таблице «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 25 очков, «Урал» с 22 очками поднялся на шестую строчку.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Урал» также на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 2 декабря.

Кроме того, 28 ноября «Локомотив» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов дома сыграет с турецким «Галатасараем».

Локомотив 1:2
Первый тайм: 1:1
Урал
23.11.2018, 20:30 основной раунд: 15-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
27′ Федор Смолов (Ал. Миранчук) 9
15 Денис Кулаков 31′
58 Отман Эль-Кабир 51′
Составы
Маринату Гильерме 1
Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука 14
Соломон Кверквелия 33
15′ Антон Миранчук 11
Алексей Миранчук 59
Гжегож Крыховяк 7
Игорь Денисов (к) 27
58′ Бенедикт Хеведес 5
Владислав Игнатьев 20
46′ Роман Тугарев 67
Джефферсон Фарфан 8
77′ Федор Смолов 9
Эдер 24
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков 75′
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
6 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
58 Отман Эль-Кабир
10 Эрик Бикфалви
11 Владимир Ильин 25′
14 Юрий Бавин
57 Артем Фидлер (к)
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
11 Фолы 8
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
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