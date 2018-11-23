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23 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Не день «Локо»: ошибка чемпиона мира Хеведеса стоила команде очков

«Урал» впервые за 23 года обыграл «Локомотив» в Москве.

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Источник: Спорт-Экспресс

Маликов и мамы

На последний ноябрьский домашний матч в чемпионате России «Локомотив» заманивал не только болельщиков, но и их мам. Веской причиной сходить на футбол стал концерт Дмитрия Маликова на «РЖД Арене». За пару дней до игры клуб даже разместил небольшое видео с певцом. «Давно что-то я не собирал стадионов. Жду тебя с мамой на «Локо», — приглашал Маликов фанатов. Своих и красно-зелёных.

Задумка удалась. В морозный день, в пятницу вечером у сцены собралась внушительная толпа. Первые ряды, разумеется, заняла та самая аудитория, которую Маликов звал на своё выступление. Зрительницы даже плакаты подготовили, конечно же, в цветах «Локомотива». Ближе к концу концерта певцу подарили шарфик «Локо», в нем он исполнил ещё 4−5 песен. И пообещал, что будет болеть за красно-зеленую команду в матче с «Уралом».

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Кстати, акция с Маликовым и мамами на футболе просто идеально совпала с Днём матери, который отмечается в это воскресенье, 25 ноября. А потому болельщиков на стадионе ждал ещё один небольшой сюрприз. Игроков стартового состава на экранах стадиона представили их мамы. Получилось свежо и необычно. Браво «Локомотиву» за такую идею. Наверняка непросто было собрать записи от всех мам игроков команды.

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Тайм Тугарева

С футбольной точки зрения болельщикам также преподнесли сюрприз. В стартовом составе «Локомотива» вышел 20-летний Роман Тугарев. Вместе с братьями Миранчук получилось атакующее трио воспитанников. Приносившие победы в прошлом сезоне Фарфан и Фернандеш остались в запасе. Воспитанники клуба наступают на пятки ветеранам.

И на этот раз с первых минут самым активным у железнодорожников был именно Тугарев. Большая часть атак шла именно через его левый фланг. Но счет открыл Федор Смолов, здорово пробивший в дальний угол из пределов штрафной. Это всего лишь третий гол форварда за «Локо». По традиции долго радоваться железнодорожникам не пришлось. Уже через пять минут Кулаков мощно пробил с лета под перекладину, у Гильерме вряд ли были шансы спасти команду.

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В первом тайме оба соперника имели не по одному хорошему моменту. «Урал» мог выйти вперед, но еще один удар под перекладину, на сей раз от Димитрова, Гильерме вытащил. А вот активный Тугарев транжирил шансы. В концовке тайма он мог сделать дубль за пару минут. Но загубил оба момента. Сначала пробил головой прямо в Годзюра, а потом, откликнувшись на пас Смолова во вратарскую, просто не попал по мячу. На второй тайм Роман уже не вышел, изменить ход матча отправили Фарфана.

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Ошибка чемпиона

Но изменил ход, причем не в пользу своей команды чемпиона мира Хеведес. Полузащитник «Урала» Юрий Бавин прошел сначала Денисова, а потом наткнулся на немца, который нарушил правила, причем в своей штрафной. Гильерме угадал, куда будет бить с точки Эль-Кабир, но мяч все-таки не взял. После пропущенного гола железнодорожники не смогли быстро перестроить свою игру. «Урал» продолжил создавать моменты, а вот «Локо» стал действовать немного хаотично. И сбился на навесы в штрафную. Дважды такие передачи замыкал Фарфан, но исполнил ничуть не лучше Тугарева.

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«Локомотив» потерпел первое поражение в чемпионате с 23 сентября и перед дерби со «Спартаком» опустился на четвертое место.

Юлия Яковлева
из Черкизова.

Локомотив 1:2
Первый тайм: 1:1
Урал
23.11.2018, 20:30 Зрители: 12870 основной раунд: 15-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
26′ Федор Смолов (Ал. Миранчук) 9
15 Денис Кулаков 31′
58 Отман Эль-Кабир 51′
Составы
Маринату Гильерме 1
Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука 14
Соломон Кверквелия 33
15′ Антон Миранчук 11
Алексей Миранчук 59
Гжегож Крыховяк 7
Игорь Денисов (к) 27
58′ Бенедикт Хеведес 5
Владислав Игнатьев 20
46′ Роман Тугарев 67
Джефферсон Фарфан 8
77′ Федор Смолов 9
Эдер 24
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков 75′
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
6 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
58 Отман Эль-Кабир
10 Эрик Бикфалви
11 Владимир Ильин 25′
14 Юрий Бавин
57 Артем Фидлер (к)
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
11 Фолы 8
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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