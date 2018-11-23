Не день «Локо»: ошибка чемпиона мира Хеведеса стоила команде очков
«Урал» впервые за 23 года обыграл «Локомотив» в Москве.
«Урал» впервые за 23 года обыграл «Локомотив» в Москве.
На последний ноябрьский домашний матч в чемпионате России «Локомотив» заманивал не только болельщиков, но и их мам. Веской причиной сходить на футбол стал концерт Дмитрия Маликова на «РЖД Арене». За пару дней до игры клуб даже разместил небольшое видео с певцом. «Давно
Задумка удалась. В морозный день, в пятницу вечером у сцены собралась внушительная толпа. Первые ряды, разумеется, заняла та самая аудитория, которую Маликов звал на своё выступление. Зрительницы даже плакаты подготовили, конечно же, в цветах «Локомотива». Ближе к концу концерта певцу подарили шарфик «Локо», в нем он исполнил ещё 4−5 песен. И пообещал, что будет болеть за
Кстати, акция с Маликовым и мамами на футболе просто идеально совпала с Днём матери, который отмечается в это воскресенье, 25 ноября. А потому болельщиков на стадионе ждал ещё один небольшой сюрприз. Игроков стартового состава на экранах стадиона представили их мамы. Получилось свежо и необычно. Браво «Локомотиву» за такую идею. Наверняка непросто было собрать записи от всех мам игроков команды.
С футбольной точки зрения болельщикам также преподнесли сюрприз. В стартовом составе «Локомотива» вышел 20-летний Роман Тугарев. Вместе с братьями Миранчук получилось атакующее трио воспитанников. Приносившие победы в прошлом сезоне Фарфан и Фернандеш остались в запасе. Воспитанники клуба наступают на пятки ветеранам.
И на этот раз с первых минут самым активным у железнодорожников был именно Тугарев. Большая часть атак шла именно через его левый фланг. Но счет открыл Федор Смолов, здорово пробивший в дальний угол из пределов штрафной. Это всего лишь третий гол форварда за «Локо». По традиции долго радоваться железнодорожникам не пришлось. Уже через пять минут Кулаков мощно пробил с лета под перекладину, у Гильерме вряд ли были шансы спасти команду.
В первом тайме оба соперника имели не по одному хорошему моменту. «Урал» мог выйти вперед, но еще один удар под перекладину, на сей раз от Димитрова, Гильерме вытащил. А вот активный Тугарев транжирил шансы. В концовке тайма он мог сделать дубль за пару минут. Но загубил оба момента. Сначала пробил головой прямо в Годзюра, а потом, откликнувшись на пас Смолова во вратарскую, просто не попал по мячу. На второй тайм Роман уже не вышел, изменить ход матча отправили Фарфана.
Но изменил ход, причем не в пользу своей команды чемпиона мира Хеведес. Полузащитник «Урала» Юрий Бавин прошел сначала Денисова, а потом наткнулся на немца, который нарушил правила, причем в своей штрафной. Гильерме угадал, куда будет бить с точки
«Локомотив» потерпел первое поражение в чемпионате с 23 сентября и перед дерби со «Спартаком» опустился на четвертое место.
Юлия Яковлева
из Черкизова.
|Юрий Семин
|Дмитрий Парфенов
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|8
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)