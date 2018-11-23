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23 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Семин ушел с пресс-конференции после вопроса о судействе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Урала» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России не стал развернуто комментировать высказывания бывшего спортивного директора клуба Кирилла Котова о своей книге.

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Источник: РИА "Новости"

На вопрос о судействе наставник железнодорожников отвечал, уже стоя на ногах, после чего покинул зал для пресс-конференций.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 28.11.2018, 20:55
Локомотив
-Галатасарай-

— Пускай он что угодно вещает, — сказал Семин. — Сейчас пресс-конференция об этом матче. Если у него есть какие-то вопросы, пусть придет. Он знает куда. Вот стадион. Пусть придет, я ему отвечу.

Что, я на каждый вопрос буду отвечать по этой книге?! Если есть такие моменты, значит она интересная. Что-то его заинтересовало, этого Кирилла. Кто это такой? (Смех в зале).

— Как можете оценить сегодняшнее судейство?

— Оценивать очень сложно. Но один эпизод — могу. Столько замен и всего одну минуту добавили. Такого еще не было в чемпионате России. В такой ситуации прибавляют от трех до пяти.

После этих слов, которые Семин произносил, разводя руки в стороны, он ушел из зала для пресс-конференций.

Локомотив 1:2
Первый тайм: 1:1
Урал
23.11.2018, 20:30 Зрители: 12870 основной раунд: 15-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Парфенов
Голы
26′ Федор Смолов (Ал. Миранчук) 9
15 Денис Кулаков 31′
58 Отман Эль-Кабир 51′
Составы
Маринату Гильерме 1
Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука 14
Соломон Кверквелия 33
15′ Антон Миранчук 11
Алексей Миранчук 59
Гжегож Крыховяк 7
Игорь Денисов (к) 27
58′ Бенедикт Хеведес 5
Владислав Игнатьев 20
46′ Роман Тугарев 67
Джефферсон Фарфан 8
77′ Федор Смолов 9
Эдер 24
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков 75′
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
6 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
58 Отман Эль-Кабир
10 Эрик Бикфалви
11 Владимир Ильин 25′
14 Юрий Бавин
57 Артем Фидлер (к)
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
11 Фолы 8
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
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