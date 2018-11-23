Семин ушел с пресс-конференции после вопроса о судействе

На вопрос о судействе наставник железнодорожников отвечал, уже стоя на ногах, после чего покинул зал для пресс-конференций.
— Пускай он что угодно вещает, — сказал Семин. — Сейчас пресс-конференция об этом матче. Если у него есть какие-то вопросы, пусть придет. Он знает куда. Вот стадион. Пусть придет, я ему отвечу.
Что, я на каждый вопрос буду отвечать по этой книге?! Если есть такие моменты, значит она интересная. Что-то его заинтересовало, этого Кирилла. Кто это такой? (Смех в зале).
— Как можете оценить сегодняшнее судейство?
— Оценивать очень сложно. Но один эпизод — могу. Столько замен и всего одну минуту добавили. Такого еще не было в чемпионате России. В такой ситуации прибавляют от трех до пяти.
После этих слов, которые Семин произносил, разводя руки в стороны, он ушел из зала для пресс-конференций.