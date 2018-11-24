Тремя матчами в субботу продолжится 15-й тур чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В пятницу свои матчи провели участники группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА и «Локомотив». Армейцы на выезде переиграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:0, а железнодорожники на своем поле неожиданно уступили «Уралу» (1:2). ЦСКА благодаря победе вышел на третье место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» на одно очко.

В стартовой встрече субботы московское «Динамо» на «Арене-Химки» примет красноярский «Енисей». Игра начнется в 14:00 мск. Главным арбитром матча назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Динамовцы подходят к игре с «Енисеем», располагаясь на 12-м месте в турнирной таблице и имея в активе 16 очков. Бело-голубые не пропускают в чемпионате страны на протяжении четырех игр, однако три последние встречи с их участием завершились вничью — 0:0. Дебютант премьер-лиги «Енисей» с шестью очками занимает последнюю строчку, одержав в 14 матчах единственную победу 27 августа в игре пятого тура над самарскими «Крыльями Советов». К предстоящей встрече красноярцы подходят с серией из трех поражений подряд, два из которых были разгромными — от «Локомотива» и «Краснодара» с одинаковым счетом 0:3.

В понедельник в Красноярске за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был задержан главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев. Через два дня специалисту вернули водительские права и машину. Агент тренера уверен, что история преувеличена, и кому-то выгодно преподнести ситуацию в подобном свете. Он и сам Аленичев сообщили о том, что тренировочный процесс команды идет в штатном режиме.

Из-за травм хозяевам в предстоящем матче не помогут полузащитник Самба Соу, защитники Константин Рауш и Владимир Рыков. Участие в игре Алексея Козлова находится под вопросом, а Тони Шуньич не сыграет из-за дисквалификации. «Енисею» придется обойтись без травмированного нападающего Михаила Костюкова, который с тремя забитыми мячами является лучшим бомбардиром команды в сезоне. Также в составе не сможет выйти на поле и полузащитник Егор Иванов.

«Уфа» попробует закрепить успех после победы над «Спартаком»

Во втором матче игрового дня «Оренбург» примет «Уфу». Хозяева после 14 туров набрали 19 очков и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице. Уфимская команда занимает 14-ю строчку, имея в активе 14 очков.

7 ноября «Уфу» возглавил Дмитрий Кириченко, который сменил на посту главного тренера Сергея Томарова. При этом Томаров остался в штабе. В первом матче под руководством нового тренера уфимцы на своем поле переиграли московский «Спартак» со счетом 2:0. Оренбург, возглавляемый Владимиром Федотовым, в предыдущем туре уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 и прервал четырехматчевую серию без поражений в чемпионате.

Из-за дисквалификации предстоящую игру пропустят полузащитник «Оренбурга» Даниэль Микшич и его коллега по амплуа из «Уфы» Каталин Карп. Под вопросом участие в матче нападающего хозяев Андрея Козлова и полузащитника Дениса Поповича. Гостям из-за повреждения не поможет Боян Йокич.

Встреча начнется в 16:30 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

«Рубин» постарается прервать безвыигрышную серию

Завершится игровой день в Каспийске, где махачкалинский «Анжи» примет казанский «Рубин». Встреча, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, начнется в 19:00 мск.

Гости подходят к предстоящей игре, имея серию из четырех матчей без побед — три ничьи и одно поражение. В последний раз подопечные Курбана Бердыева выигрывали 6 октября у «Урала» (1:0). Казанцы набрали 20 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. «Анжи» располагается на 15-й строчке с 13 очками.

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием, в начале сезона руководство клуба обратилось за помощью к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Как сообщил ТАСС генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов, существует вариант, при котором команда снимется с чемпионата по завершении осенней части. До зимнего перерыва «Анжи» сыграет с «Рубином» на своем поле, 1 декабря встретится с «Уфой» и 8 декабря — со «Спартаком».