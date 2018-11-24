ЦСКА воспользовался осечкой «Локомотива» в матче с «Уралом» и вышел на третье место в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Программа пятничных матчей 15-го тура открылась в Грозном, где местный «Ахмат» принимал московский ЦСКА. Армейцы отправились в столицу Чечни без целого ряда основных футболистов: полузащитников Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова, нападающих Абеля Эрнандеса и Арнора Сигурдссона, а также защитника Виктора Васина. Приятным моментом в оглашении стартового состава стало возвращение защитника Марио Фернандеса, получившего сотрясение мозга в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянской «Ромы». Травма не позволила ему принять участие в матчах сборной России против Германии (0:3) и Швеции (0:2).

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 15, 23.11.2018, 18:00 Ахмат 0 ЦСКА 2

Сюрпризом в стартовом составе стало появление новичка ЦСКА Такумы Нисимуры, который отыграл 76 минут и был заменен на Константина Кучаева, который вышел на поле впервые с мая, восстановившись после разрыва крестообразной связки. «Ахмат» же вышел на поле без защитника Биспо Родолфу, а также полузащитника Антона Швеца.

С первых минут встречи гости сразу же завладели инициативой. Подопечные главного тренера армейцев Виктора Гончаренко сделали упор на владение мячом, и к окончанию первого тайма оно достигло 63%. Первый мяч в ворота «Ахмата» был забит на 57-й минуте после розыгрыша углового удара, дебютным голом в РПЛ отметился Хердур Магнуссон. На шестой добавленной ко второму тайму минуте окончательный итог встречи установил Тимур Жемалетдинов — 2:0.

После победы над «Ахматом» армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, уступая «Краснодару», который имеет одну игру в запасе, по дополнительным показателям. На счету «Ахмата» осталось 19 очков и восьмое место.

В следующем матче ЦСКА сыграет против чешской «Виктории» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для сохранения шансов на выход в плей-офф главного клубного европейского турнира армейцам необходимо одержать победу. «Ахмат» проведет следующий матч на выезде против «Енисея» в 16-м туре РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 15, 23.11.2018, 20:30 Локомотив 1 Урал 2

День матери в Черкизово и первая победа «Урала» в Москве

Завершила игровой пятничный вечер встреча между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Матч прошел на стадионе «РЖД-Арена» в присутствии 12 111 зрителей.

Организаторы матча традиционно подготовили для болельщиков развлекательную программу. Перед началом встречи сюрпризом вечера стал концерт известного российского исполнителя Дмитрия Маликова. Еще одной изюминкой было объявление стартовых составов команд- соперников. За 10 минут до начала встречи имена игроков- железнодорожников, которые выйдут на поле с первых минут, огласили их мамы, что было приурочено к всероссийскому Дню матери, отмечающемуся в последнее воскресенье ноября.

В отличие от ЦСКА, «Локомотив» практически не имел проблем с составом. В матче не смог принять участие только полузащитник Александр Коломейцев, который восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии. В стартовом составе команды вышло сразу три футболиста, вызывавшихся в сборную России на матчи против сборных Германии и Швеции. Это были полузащитники Антон и Алексей Миранчуки, а также вратарь Маринато Гилерме, защитник Владислав Игнатьев вышел на поле во втором тайме, заменив Бенедикта Хёведеса во втором тайме.

С первых минут «Локомотив» начал встречу с активных попыток взломать оборону екатеринбуржцев, однако мяч смог забить лишь на 26-й минуте. С передачи Алексея Миранчука счет в матче открыл Федор Смолов. Через пять минут голом отметился защитник «Урала» Денис Кулаков.

Во втором тайме на 51-й минуте встречи голландский полузащитник Отман Эль-Кабир реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Все оставшееся время матч проходил под жестким прессингом своих подопечных со стороны главного тренера команды железнодорожников Юрия Семина, однако «Локомотив» не сумел сравнять счет.

«Урал» прервал беспроигрышную серию «Локомотива», состоявшую из шести матчей (пять побед, одна ничья). Серия екатеринбургской команды без поражений достигла пяти матчей (три победы, две ничьи). «Урал» под своим нынешним названием впервые обыграл «Локомотив» в гостях. Последняя победа команды из Екатеринбурга над железнодорожниками в Москве произошла 14 октября 1995 года, тогда «Уралмаш», который был переименован в «Урал» в 2003 году, обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.

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Заслуженная победа

Комментируя итог встречи, президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что екатеринбуржцы добились заслуженной победы.

«Был хороший и интересный матч. Одержали заслуженную победу, все ребята молодцы», — сказал Иванов.

Юрий Семин на послематчевой пресс-конференции подчеркнул, что его команде сегодня не хватило реализации голевых моментов.

«Моменты были во втором тайме и достаточно много, но подвела реализация. Не хватило основного — забить мяч и удержать преимущество после первого гола. Кто больше хотел, тот и выиграл», — сказал Семин.

Сложно оценивать судейство, но такого я еще не видел в чемпионате России. Было сделано столько замен, а добавлена всего одна минута. Юрий Семин

Отвечая на вопрос о том, что Сергей Лапочкин добавил лишь одну минуту, Семин подчеркнул, что данное решение стало для него довольно неожиданным. «Сложно оценивать судейство, но такого я еще не видел в чемпионате России. Было сделано столько замен, а добавлена всего одна минута», — сказал Семин, покидая зал для пресс-конференций.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 25 очков, «Урал» с 22 баллами поднялся на шестую строчку. В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Урал» также на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 2 декабря. Кроме того, 28 ноября «Локомотив» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов дома сыграет с турецким «Галатасараем».