FourFourTwo включил матч «Спартак» — «Крылья Советов» в список самых ожидаемых на выходных

«Спартак» сенсационно проиграл четыре последних домашних матча в РПЛ — впервые в истории клуба, — говорится в описании матча на сайте журнала. — Три поражения клуб потерпел под руководством Массимо Карреры, который впоследствии был уволен, хотя многие болельщики до сих пор сохранили симпатию к итальянскому специалисту. Протесты против владельца клуба Леонида Федуна широко распространены на трибунах, новый тренер Олег Кононов дебютирует в матче против самарских «Крыльев Советов». Еще одно домашнее поражение может сделать его жизнь в клубе сложной с самого начала.