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13:58 (мск), источник: ТАСС

FourFourTwo включил матч «Спартак» — «Крылья Советов» в список самых ожидаемых на выходных

ТАСС, 24 ноября. Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Крылья Советов» вошел в список наиболее ожидаемых событий на выходных по версии британского журнала FourFourTwo.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» сенсационно проиграл четыре последних домашних матча в РПЛ — впервые в истории клуба, — говорится в описании матча на сайте журнала. — Три поражения клуб потерпел под руководством Массимо Карреры, который впоследствии был уволен, хотя многие болельщики до сих пор сохранили симпатию к итальянскому специалисту. Протесты против владельца клуба Леонида Федуна широко распространены на трибунах, новый тренер Олег Кононов дебютирует в матче против самарских «Крыльев Советов». Еще одно домашнее поражение может сделать его жизнь в клубе сложной с самого начала.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

В список издания также попали матчи «Атлетико» — «Барселона», «Вест Хэм» — «Манчестер Сити», «Бавария» — «Фортуна», «Удинезе» — «Рома», ПСВ — «Херенвен», «Амьен» — «Марсель» и ответный матч финала Кубка Либертадорес, в котором встретятся «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» 25 ноября, встреча пройдет в Москве. Красно-белые располагаются на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков в 14 играх. «Крылья Советов» одержали одну победу в последних четырех играх РПЛ. Самарская команда занимает 13-е место, набрав 14 очков в 14 матчах.

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