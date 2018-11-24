FourFourTwo включил матч «Спартак» — «Крылья Советов» в список самых ожидаемых на выходных
ТАСС, 24 ноября. Матч 15-го тура Российской
ТАСС, 24 ноября. Матч 15-го тура Российской
«Спартак» сенсационно проиграл четыре последних домашних матча в РПЛ — впервые в истории клуба, — говорится в описании матча на сайте журнала. — Три поражения клуб потерпел под руководством Массимо Карреры, который впоследствии был уволен, хотя многие болельщики до сих пор сохранили симпатию к итальянскому специалисту. Протесты против владельца клуба Леонида Федуна широко распространены на трибунах, новый тренер Олег Кононов дебютирует в матче против самарских «Крыльев Советов». Еще одно домашнее поражение может сделать его жизнь в клубе сложной с самого начала.
В список издания также попали матчи «Атлетико» — «Барселона», «Вест Хэм» — «Манчестер Сити», «Бавария» — «Фортуна», «Удинезе» — «Рома», ПСВ — «Херенвен», «Амьен» — «Марсель» и ответный матч финала Кубка Либертадорес, в котором встретятся «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».
«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» 25 ноября, встреча пройдет в Москве.