«Енисей» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата России

Игра, прошедшая в подмосковных Химках в субботу, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Михаил Комков (на 3-й минуте) и Дмитрий Ятченко (55). У хозяев гол с пенальти забил Жоаозиньо (53). Концовку матча динамовцы доигрывали в меньшинстве после того, как Григорий Морозов в течение двух минут получил две желтые карточки и был удален с поля на 89-й минуте.