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16:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата России

ХИМКИ (Московская область), 24 ноя — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» обыграли на выезде московское «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в подмосковных Химках в субботу, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Михаил Комков (на 3-й минуте) и Дмитрий Ятченко (55). У хозяев гол с пенальти забил Жоаозиньо (53). Концовку матча динамовцы доигрывали в меньшинстве после того, как Григорий Морозов в течение двух минут получил две желтые карточки и был удален с поля на 89-й минуте.

Для «Енисея» это победа стала второй в сезоне, команда с 9 набранными очками остаётся на последнем месте в турнирной таблице. «Динамо» (16) занимает 12-ю строчку.

В следующем туре «Динамо» 30 ноября на выезде встретится с казанским «Рубином», а «Енисей» 1 декабря сыграет дома с грозненским «Ахматом».

Динамо 1:2
Первый тайм: 0:1
Енисей
24.11.2018, 14:00 Зрители: 4133 основной раунд: 15-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Дмитрий Аленичев
Голы
53′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
10 Михаил Комков (А.В. Зотов, А. Кутьин) 3′
3 Дмитрий Ятченко 55′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Антон Соснин 23
87′ 89′ Григорий Морозов 2
Себастьян Хольмен 3
70′ Мигел Кардозу 9
Евгений Марков 7
Евгений Луценко 48
37′ Абдул Азиз Тетте 5
25′ 46′ Роман Евгеньев 24
Владимир Рыков 4
77′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Федор Черных 10
46′ Кирилл Панченко 8
Алексей Козлов 25
55 Давид Юрченко (к)
3 Дмитрий Ятченко
63 Али Гаджибеков
2 Валерий Кичин
7 Александр Зотов
5 Павел Комолов
8 Фегор Огуде
10 Михаил Комков
26 Раде Дугалич 6′
33 Петар Занев 45+4′
48 Александр Кутьин 78′
91 Марко Обрадович 90+2′
11 Артур Саркисов 46′
15 Азим Фатуллаев
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 6
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 5
9 Угловые 2
10 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
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