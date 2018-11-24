«Енисей» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата России
ХИМКИ (Московская область), 24 ноя — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» обыграли на выезде московское «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России.
ХИМКИ (Московская область), 24 ноя — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» обыграли на выезде московское «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России.
Игра, прошедшая в подмосковных Химках в субботу, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Михаил Комков (на 3-й минуте) и Дмитрий Ятченко (55). У хозяев гол с пенальти забил Жоаозиньо (53). Концовку матча динамовцы доигрывали в меньшинстве после того, как Григорий Морозов в течение двух минут получил две желтые карточки и был удален с поля на 89-й минуте.
Для «Енисея» это победа стала второй в сезоне, команда с 9 набранными очками остаётся на последнем месте в турнирной таблице. «Динамо» (16) занимает 12-ю строчку.
В следующем туре «Динамо» 30 ноября на выезде встретится с казанским «Рубином», а «Енисей» 1 декабря сыграет дома с грозненским «Ахматом».
|Дмитрий Хохлов
|Дмитрий Аленичев
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|9
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)