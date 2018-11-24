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16:13 (мск), источник: ТАСС

Кононов хочет, чтобы «Спартак» играл в том же стиле, как при Бескове и Романцеве

ТАРАСОВКА /Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов хочет, чтобы футболисты команды показывали стиль игры, похожий на тот, который был при Константине Бескове и Олеге Романцеве. Об этом Кононов заявил на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября, сменив исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. Кононов дебютирует на посту главного тренера красно-белых в воскресенье в матче чемпионата России с «Крыльями Советов».

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

Бесков возглавлял «Спартак» с 1977 по 1988 год и дважды привел красно-белых к победе в чемпионате СССР. Романцев тренировал команду с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год, под его руководством «Спартак» выиграл первенство СССР и восемь раз стал чемпионом России.

«Хотел бы, чтобы игра была старой, которую видели при Бескове, Романцеве, — подчеркнул Кононов. — Мы должны улучшать игру, сейчас другое время, другие скорости, другие игроки. Но философия должна быть той».

«На мой взгляд, у нас хорошая, позитивная, рабочая атмосфера в команде, это самое главное. Придя в “Спартак”, я увидел состояние игроков, оно было ожидаемо. Что касается игроков, то все они высокого уровня, хотят выигрывать, продолжать традиции клуба. Это я увидел сразу», — добавил тренер.

По словам главного тренера, все футболисты команды, кроме защитника Самюэля Жиго и Романа Еременко, здоровы. «Трудно сказать, когда вернется Еременко, все зависит от самого Романа. Он должен верить в свое здоровье, мы сопереживаем, мне всегда хотелось с ним поработать. Общаясь с ним, мы сошлись в едином мнении — жаль, что так получилось», — заключил Кононов.

«Спартак» после 14 туров набрал 19 очков и занимает девятое место.

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