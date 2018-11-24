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17:17 (мск), источник: ТАСС

Аленичев: «Енисей» победил «Динамо» благодаря сумасшедшей самоотдаче игроков

ХИМКИ /Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Слагаемым успеха «Енисея» в матче с «Динамо» стала сумасшедшая самоотдача игроков команды, которые заслуженно победили сильного соперника. Об этом заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер красноярской команды Дмитрий Аленичев.

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Источник: РИА "Новости"

«Енисей» одержал победу над «Динамо» в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прервав девятиматчевую безвыигрышную серию в лиге. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красноярцев.

«Ребята играли так, как планировали. Это заслуга сумасшедшей самоотдачи и качественного второго тайма, который мы провели. Не смотря на трудности соперника, мы сегодня заслуженно обыграли сильную команду», — сказал Аленичев.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 24.11.2018, 14:00
Динамо
1Енисей2

По словам наставника «Енисея», команда «очень хорошо» начала игру, был забит быстрый гол. «Планировали агрессивно начинать игру, чтобы высоко прессинговать. Это удавалось нам первые 10 минут. После гола мы отошли от своего плана, перестал мяч держаться, прижались к своим воротам», — отметил он.

«В перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах, чтобы ребята не боялись и не мандражировали во втором тайме, чтобы играли в свою игру, в которую они умеют играть», — добавил Аленичев.

Также главный тренер «Енисея» рассказал, что встретится с руководством клуба на следующей неделе, чтобы подвести промежуточные итоги сезона. «Послушаем мнения друг друга, все-таки пройдено уже полпути, и определенные выводы нужно сделать», — рассказал Аленичев.

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