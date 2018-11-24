Аленичев: «Енисей» победил «Динамо» благодаря сумасшедшей самоотдаче игроков

Источник: РИА "Новости"

«Енисей» одержал победу над «Динамо» в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прервав девятиматчевую безвыигрышную серию в лиге. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красноярцев.

«Ребята играли так, как планировали. Это заслуга сумасшедшей самоотдачи и качественного второго тайма, который мы провели. Не смотря на трудности соперника, мы сегодня заслуженно обыграли сильную команду», — сказал Аленичев.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 15, 24.11.2018, 14:00 Динамо 1 Енисей 2

По словам наставника «Енисея», команда «очень хорошо» начала игру, был забит быстрый гол. «Планировали агрессивно начинать игру, чтобы высоко прессинговать. Это удавалось нам первые 10 минут. После гола мы отошли от своего плана, перестал мяч держаться, прижались к своим воротам», — отметил он.

«В перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах, чтобы ребята не боялись и не мандражировали во втором тайме, чтобы играли в свою игру, в которую они умеют играть», — добавил Аленичев.