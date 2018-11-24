Хохлов: «Динамо» в матче с «Енисеем» вновь столкнулось с проблемой реализации моментов

«В очередной раз мы столкнулись с проблемами реализации своих моментов, и сегодня все то, что создавалось возле наших ворот — все залетело», — сказал Хохлов.

Главный тренер бело-голубых отметил, что если в матчах с аутсайдерами чемпионата команда пропускает первой, то потом долгое время не может отыграться. Однако вместе с тем Хохлов подчеркнул, что игроки команды были сконцентрированы и настроены на игру, но позволили «Енисею» открыть счет первыми.