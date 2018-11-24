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17:25 (мск), источник: ТАСС

Хохлов: «Динамо» в матче с «Енисеем» вновь столкнулось с проблемой реализации моментов

ХИМКИ /Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» в матче с красноярским «Енисеем» в очередной раз столкнулось с проблемами в реализации своих моментов у ворот соперника. Такое мнение выразил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов.

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Источник: РИА "Новости"

«Енисей» одержал победу над «Динамо» в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прервав девятиматчевую безвыигрышную серию в лиге. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красноярцев.

«В очередной раз мы столкнулись с проблемами реализации своих моментов, и сегодня все то, что создавалось возле наших ворот — все залетело», — сказал Хохлов.

Главный тренер бело-голубых отметил, что если в матчах с аутсайдерами чемпионата команда пропускает первой, то потом долгое время не может отыграться. Однако вместе с тем Хохлов подчеркнул, что игроки команды были сконцентрированы и настроены на игру, но позволили «Енисею» открыть счет первыми.

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