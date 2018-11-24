«Анжи» — «Рубин»: Дюпин и Азмун начнут встречу с первых минут
«Анжи» и «Рубин» объявили составы на матч 15-го тура
«Анжи» и «Рубин» объявили составы на матч 15-го тура
С первых минут встречу начнут голкипер хозяев Юрий Дюпин и нападающий гостей Сердар Азмун.
Состав «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кацаев, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов.
Запасные: Будаков, Сугробов, Белоруков, Ягьяев, Чистяков, Чансельор, Ахъядов, Понсе.
Состав «Рубина»: Ив. Коновалов, Гранат, Навас, Цаллагов, Байрамян, Калинин, Уремович, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.
Запасные: Бабурин, Акмурзин, Абдуллин, Камболов, Мухаметзянов, Гезелгайех, Сагитов.