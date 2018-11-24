Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой»
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли «Уфу» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли «Уфу» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 80-й минуте забил Алексей Сутормин. Он же на 58-й минуте не реализовал пенальти.
С 59-й минуты башкирская команда играла в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Павел Аликин.
В следующем туре 1 декабря «Оренбург» примет самарские «Крылья Советов», а «Уфа» в этот же день на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи».
|Владимир Федотов
|Дмитрий Кириченко
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|1
|3
|Удары в створ
|0
|6
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)