Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ0
Тулуза0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Анжи0
Рубин0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия1
Райо Вальекано0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув1
Лестер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария3
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта2
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург0
Айнтрахт Ф3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург1
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Леванте
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тамбов3
СКА-Хабаровск2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи4
Балтика1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Рома0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург1
Уфа0
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ним
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия1
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир1
Луч1
Футбол. Зарубежный
22:30
Интер
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Барселона
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново3
Краснодар-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К2
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты0
Десна2
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар3
Реал0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород2
Томь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Химки1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо1
Енисей2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Шинник3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Факел0
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
18:45 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли «Уфу» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 80-й минуте забил Алексей Сутормин. Он же на 58-й минуте не реализовал пенальти.

С 59-й минуты башкирская команда играла в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Павел Аликин.

В следующем туре 1 декабря «Оренбург» примет самарские «Крылья Советов», а «Уфа» в этот же день на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи».

Оренбург 1:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
24.11.2018, 16:30 основной раунд: 15-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Дмитрий Кириченко
Голы
80′ Алексей Сутормин 19
Нереализованные пенальти
58′ Д. Попович 10
Составы
Александр Довбня 56
Андрей Малых 12
Сергей Терехов 13
Михаил Сиваков 3
Силвие Бегич 6
Дмитрий Андреев (к) 15
Алексей Сутормин 19
Вадим Афонин 29
Никита Маляров 77
80′ Денис Попович 10
Рикарду Алвеш 16
80′ Джордже Деспотович 7
Андрей Козлов 9
31 Александр Беленов 60′
17 Дмитрий Живоглядов
56 Данил Круговой
3 Павел Аликин (к) 52′ 58′
15 Александр Пуцко
27 Йонуц Неделчару
19 Иван Пауревич
29 Оливье Тилль
44 Силвестр Игбун
6 Веролюб Салатич 86′
57 Вячеслав Кротов
7 Дмитрий Сысуев 32′
11 Ловро Бизяк
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
7 Удары (всего) 1
3 Удары в створ 0
6 Угловые 1
13 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Это был кромешный ад": как хоккеист из США жил в Сочи
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Допинг в финале: как попался капитан «Реала»
Российский боец Павлович проиграл Овериму на турнире в Пекине
«Енисей» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ
«Эйбар» разгромил мадридский «Реал» в матче примеры (видео)
Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир
Прогноз букмекеров: «Тоттенхэм» и «Челси» порадуют голами
ЦСКА принимает СКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь