Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 80-й минуте забил Алексей Сутормин. Он же на 58-й минуте не реализовал пенальти.

С 59-й минуты башкирская команда играла в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Павел Аликин.