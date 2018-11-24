«Рубин» продлил серию без побед до пяти матчей, сыграв вничью с «Анжи»
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Каспийске, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Игорь Калинин (27-я минута), у хозяев отличился Павел Долгов (36).
Безвыигрышная серия казанской команды в Российской
|Магомед Адиев
|Курбан Бердыев
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|5
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|24
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)