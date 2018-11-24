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21:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Рубин» продлил серию без побед до пяти матчей, сыграв вничью с «Анжи»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Каспийске, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Игорь Калинин (27-я минута), у хозяев отличился Павел Долгов (36).

Безвыигрышная серия казанской команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) достигла пяти матчей. «Рубин» (21 очко) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Анжи» (14) располагается на 15-й строчке.

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Анжи 1:1
Первый тайм: 1:1
Рубин
24.11.2018, 19:00 Зрители: 3620 основной раунд: 15-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев Курбан Бердыев
Голы
36′ Павел Долгов (И. Чайковский) 19
12 Игорь Калинин (Х. Байрамян, Д. Полоз) 27′
Составы
Юрий Дюпин 22
Игорь Удалый 3
Иван Новосельцев 25
Евгений Гапон 30
Константин Савичев 24
23′ Игорь Чайковский 17
Гаэль Белла Ондуа 29
Владислав Кулик (к) 5
81′ Роланд Гиголаев 13
Джон Чансельор 4
67′ Адлан Кацаев 10
76′ Андрес Понсе 9
74′ Павел Долгов 19
Апти Ахъядов 18
23 Иван Коновалов
3 Ибрагим Цаллагов 70′
12 Игорь Калинин
5 Филип Уремович
14 Владимир Гранат
44 Гонсалес Сесар Навас (к) 76′
19 Хорен Байрамян
20 Сердар Азмун
18 Павел Могилевец
15 Игорь Коновалов 46′
88 Руслан Камболов 49′
10 Дмитрий Полоз 64′
77 Реза Шекари
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
5 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 1
3 Угловые 4
13 Фолы 24
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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Красная карточка
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