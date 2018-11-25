«Зенит» — «Ростов»: возьмет ли Семак реванш у Карпина?

Источник: Спорт-Экспресс

В качестве главных тренеров «Спартака» и «Арсенала» дебютируют Олег Кононов и Игорь Черевченко. Соперниками их новых команд станут «Крылья Советов» и «Краснодар».

Продолжающий лидировать «Зенит» Сергея Семака после поражения от ЦСКА постарается укрепить свои позиции в игре с неуступчивым «Ростовом» Валерия Карпина.

«Спартак» — «Крылья Советов»

25 ноября. Москва. «Открытие Арена». 14.00 (Матч Премьер)

Потери: Жиго (травм.), Селихов, Еременко (оба — под вопросом) — Чичерин (дискв.), Денисов, Мияйлович, Вучичевич (все — под вопросом), Полуяхтов, Молло (оба — травм.).

Судья: Москалев (Воронеж).

Источник: Спорт-Экспресс

Последние три матча «Спартака» (10-е место в чемпионате):

04.11. Чемпионат России. «Рубин», 1:1 (г).

08.11. Лига Европы. «Рейнджерс», 4:3 (д).

11.11. Чемпионат России. «Уфа», 0:2 (г).

Последние три матча «Крыльев Советов» (13-е место в чемпионате):

01.11. Кубок России. «Краснодар», 1:2 (доп. время, д).

05.11. Чемпионат России. «Уфа», 2:1 (г).

10.11. Чемпионат России. «Ахмат», 1:2 (д).

Интересные факты

4 домашних матча подряд проиграл «Спартак» (мячи 4−8) — красно-белые уступили «Ахмату», «Ростову», «Арсеналу» и «Уралу». Это худший результат в российской истории клуба.

Матч против «Спартака» может стать 300-м для вратаря самарцев Сергея Рыжикова. Чаще него из голкиперов на поле выходили Игорь Акинфеев (411), Вячеслав Малафеев (328), Роман Березовский (313), Александр Филимонов (312) и Владимир Габулов (300).

Прогноз эксперта

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина»:

— 1:0. «Спартак», несомненно, будет иметь преимущество, если лишит самарцев свободы маневра и пространства. Вопрос в том, как он будет терять мяч, — убежать у «Крыльев» кто-то попытается. Не думаю, что с первой же минуты «Спартак» начнет феерить, но победит.

«Краснодар» — «Арсенал»

25 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч Премьер)

Потери: Петров, Окриашвили (травм.), Крицюк, Страндберг, Классон (все — под вопросом), Мамаев — Александров (травм.).

Судья: Карасев (Москва).

Источник: Спорт-Экспресс

Последние три матча «Краснодара» (2-е место в чемпионате):

04.11. Чемпионат России. «Ростов», 2:2 (д).

08.11. Лига Европы. «Стандард», 2:1 (д).

11.11. Чемпионат России. «Енисей», 3:0 (д).

Последние три матча «Арсенала» (11-е место в чемпионате):

31.10. Кубок России. «Ахмат», 2:0 (г).

03.11. Чемпионат России. «Локомотив», 1:3 (г).

09.11. Чемпионат России. «Анжи», 2:0 (д).

Интересные факты

В трех предыдущих домашних матчах «Краснодар» забил в ворота «Арсенала» 8 безответных мячей. Туляки — одни из самых удобных соперников для «быков» (+4=1−1, мячи 11−1).

Для «оружейников» предстоящая встреча станет первой после ухода в «Спартак» Олега Кононова и его тренерского штаба. Во время паузы на игры сборных команду возглавил Игорь Черевченко.

Прогноз эксперта

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина»:

— 1:1. Хозяева коллективными действиями создадут не один момент. Но не хочется задевать Игоря Черевченко — будет ничья.

«Зенит» — «Ростов»

25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Потери: Нету (дискв.), Смольников, Жирков, Нобоа (все — травм.), Кокорин — Вебер, Калачев (оба — травм.).

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

Источник: Спорт-Экспресс

Последние три матча «Зенита» (1-е место в чемпионате):

04.11. Чемпионат России. «Ахмат», 1:0 (д).

08.11. Лига Европы. «Бордо», 1:1 (г).

11.11. Чемпионат России. ЦСКА, 0:2 (г).

Последние три матча «Ростова» (5-е место в чемпионате):

01.11. Кубок России. «Зенит», 3:1 (д).

04.11. Чемпионат России. «Краснодар», 2:2 (г).

10.11. Чемпионат России. «Динамо», 0:0 (д).

Интересные факты

Сергей Семак в качестве главного тренера не набрал ни одного очка в матчах против «Ростова» (+0=0−4, мячи 2−9). Трижды он уступил дончанам с «Уфой», один раз — с «Зенитом» в начале ноября в Кубке страны.

799 голов забили в чемпионате России футболисты «Ростова». В Санкт-Петербурге дончане могут не только стать седьмым клубом, поражавшим ворота соперников 800 раз, но и выйти на шестое место — у «Крыльев» 801 мяч. У лидера — «Спартака» — 1489 голов.

Прогноз эксперта