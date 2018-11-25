«Зенит» — «Ростов»: возьмет ли Семак реванш у Карпина?
В воскресенье программу 15-го тура чемпионата России завершат три матча.
В воскресенье программу 15-го тура чемпионата России завершат три матча.
В качестве главных тренеров «Спартака» и «Арсенала» дебютируют Олег Кононов и Игорь Черевченко. Соперниками их новых команд станут «Крылья Советов» и «Краснодар».
Продолжающий лидировать «Зенит» Сергея Семака после поражения от ЦСКА постарается укрепить свои позиции в игре с неуступчивым «Ростовом» Валерия Карпина.
25 ноября. Москва. «Открытие Арена». 14.00 (Матч Премьер)
Потери: Жиго (травм.), Селихов, Еременко (оба — под вопросом) — Чичерин (дискв.), Денисов, Мияйлович, Вучичевич (все — под вопросом), Полуяхтов, Молло (оба — травм.).
Судья: Москалев (Воронеж).
Последние три матча «Спартака» (10-е место в чемпионате):
04.11. Чемпионат России. «Рубин», 1:1 (г).
08.11. Лига Европы. «Рейнджерс», 4:3 (д).
11.11. Чемпионат России. «Уфа», 0:2 (г).
Последние три матча «Крыльев Советов» (13-е место в чемпионате):
01.11. Кубок России. «Краснодар», 1:2 (доп. время, д).
05.11. Чемпионат России. «Уфа», 2:1 (г).
10.11. Чемпионат России. «Ахмат», 1:2 (д).
4 домашних матча подряд проиграл «Спартак» (мячи 4−8) —
Матч против «Спартака» может стать 300-м для вратаря самарцев Сергея Рыжикова. Чаще него из голкиперов на поле выходили Игорь Акинфеев (411), Вячеслав Малафеев (328), Роман Березовский (313), Александр Филимонов (312) и Владимир Габулов (300).
Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина»:
— 1:0. «Спартак», несомненно, будет иметь преимущество, если лишит самарцев свободы маневра и пространства. Вопрос в том, как он будет терять мяч, — убежать у «Крыльев»
25 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч Премьер)
Потери: Петров, Окриашвили (травм.), Крицюк, Страндберг, Классон (все — под вопросом), Мамаев — Александров (травм.).
Судья: Карасев (Москва).
Последние три матча «Краснодара» (2-е место в чемпионате):
04.11. Чемпионат России. «Ростов», 2:2 (д).
08.11. Лига Европы. «Стандард», 2:1 (д).
11.11. Чемпионат России. «Енисей», 3:0 (д).
Последние три матча «Арсенала» (11-е место в чемпионате):
31.10. Кубок России. «Ахмат», 2:0 (г).
03.11. Чемпионат России. «Локомотив», 1:3 (г).
09.11. Чемпионат России. «Анжи», 2:0 (д).
В трех предыдущих домашних матчах «Краснодар» забил в ворота «Арсенала» 8 безответных мячей. Туляки — одни из самых удобных соперников для «быков» (+4=1−1, мячи 11−1).
Для «оружейников» предстоящая встреча станет первой после ухода в «Спартак» Олега Кононова и его тренерского штаба. Во время паузы на игры сборных команду возглавил Игорь Черевченко.
Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина»:
— 1:1. Хозяева коллективными действиями создадут не один момент. Но не хочется задевать Игоря Черевченко — будет ничья.
25 ноября.
Потери: Нету (дискв.), Смольников, Жирков, Нобоа (все — травм.), Кокорин — Вебер, Калачев (оба — травм.).
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
Последние три матча «Зенита» (1-е место в чемпионате):
04.11. Чемпионат России. «Ахмат», 1:0 (д).
08.11. Лига Европы. «Бордо», 1:1 (г).
11.11. Чемпионат России. ЦСКА, 0:2 (г).
Последние три матча «Ростова» (5-е место в чемпионате):
01.11. Кубок России. «Зенит», 3:1 (д).
04.11. Чемпионат России. «Краснодар», 2:2 (г).
10.11. Чемпионат России. «Динамо», 0:0 (д).
Сергей Семак в качестве главного тренера не набрал ни одного очка в матчах против «Ростова» (+0=0−4, мячи 2−9). Трижды он уступил дончанам с «Уфой», один раз — с «Зенитом» в начале ноября в Кубке страны.
799 голов забили в чемпионате России футболисты «Ростова». В
Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина»:
— 2:1. Семак постарается взять реванш у Карпина за поражение в матче Кубка России. Это дополнительный стимул. Два раза проигрывать одной и той же команде в течение месяца… Здесь речь идет о престиже! Перерыв может благоприятно сказаться на функциональном состоянии команд. «Ростов» предложит контригру, но «Зенит» дожмет.