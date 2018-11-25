«Спартак» — «Крылья Советов»: Глушаков и Ещенко — в основе красно-белых

В основном составе красно-белых выйдут защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые были переведены в дубль по решению бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. В сегодняшней встрече Глушаков выйдет на поле с капитанской повязкой.