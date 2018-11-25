«Спартак» — «Крылья Советов»: Глушаков и Ещенко — в основе красно-белых
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч 15-го тура чемпионата России, который состоится сегодня, 25 ноября.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч 15-го тура чемпионата России, который состоится сегодня, 25 ноября.
В основном составе
«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
⠀
Запасные: Селихов, Максименко, Боккетти, Рассказов, Игнатов, Ананидзе, Самедов, Мельгарехо, Тимофеев, Зобнин, Попов, Ташаев.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников, Яковлев, Шейдаев, Корниленко.
Запасные: Конюхов, Молло, Ткачук, Тихонов, Мияйлович, Денисов, Надсон, Бурлак, Ланин, Соболев, Чочиев.
Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 14:00 мск.
Напомним, это первый матч «Спартака» под руководством Олега Кононова.