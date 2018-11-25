Вот вам и стеночки, и забегания! Кононов начал с победы

Источник: РИА "Новости"

«Ромашка» со всеми лепестками

Если кто-то действительно считал Олега Кононова несмелым человеком, прислушивающимся к мнению стороннего большинства, то шах и мат вам, господа. С первого же матча новый главный тренер «Спартака» стал рушить стереотипы своими решениями. Казалось бы, что он должен был сделать перед своим дебютом?

Во-первых, посадить на скамейку (а лучше даже ещё дальше) Глушакова, чтобы «Открытие Арена» не свистела, а болельщики не переносили негатив на самого Кононова. Во-вторых, в том же направлении отправить остальных членов «Ромашки» — Реброва и Комбарова, которых также недолюбливает самая громкая часть публики, да и от услуг Ещенко лучше отказаться. Старый, плюс лайки ещё не позабыты.

Но Кононов в своей первой игре пошёл наперекор всем прогнозам и пожеланиям и выпустил с первых минут всех четверых. Это было даже не смелое, а дерзкое решение, повлекшее за собой массовые недоумение и гнев. Социальные сети взорвались негодованием, активная трибуна B снова встретила фамилию Глушакова свистом и оскорбительными зарядами.

А пышных приветствий нового главного тренера не было и в помине. Сдержанные аплодисменты и маленькая незаметная растяжка со словами «Добро пожаловать в семью. Не подведи!» — вот и все атрибуты встречи. Да и заряда «Олег Кононов» пока тоже не слышно. Знаменитый «A tutti! Avanti!» в Тушине всё еще актуальнее.

Эмоции — главная движущая сила

Ещё одним важным ходом Кононова стало возвращение к схеме 4−2−3−1, в которой на помощь Фернандо в опорной зоне отправился Глушаков, а атакующую четвёрку составили Ломовицкий, Ханни, Луиз Адриану и Зе Луиш. Последние трое постоянно менялись местами, и эта циркуляция, которой так не хватало при жёстких 4−3−3 имени Рианчо, помогла заметно оживить футбол «Спартака».

Играли красно-белые на самом деле неплохо, несмотря на долгое отсутствие голов. Первые 15 минут вообще вышли мощными: за этот отрезок Ещенко успел вырваться на опаснейшую позицию для прострела, Кутепов — промахнуться в упор после подачи углового, Глушаков — выскочить один на один и пробить в руки Рыжикову после классной скидки Зе Луиша, а Ханни — забить гол, который, впрочем, не был засчитан, поскольку алжирец нанес удар уже после свистка арбитра.

Эмоций в этом стартовом наскоке оказалось больше, чем истинной силы и сыгранности, и ближе к середине первого тайма давление на оборону «Крыльев» ослабло. «Спартак» по-прежнему много владел мячом, часто входил чужую штрафную, но моментов в таком количестве уже не создавал. Хотя наблюдать за всем этим было всяко веселее, чем за командой во времена Рианчо.

Нравился Ханни, наконец-то получивший свободу, активно и полезно действовал Луис Адриано, показывавший великолепное движение. И даже Глушаков был в порядке — просил мяч и вёл игру в центре, не обращая внимания на свист. Немного не попадал в такт общекомандных действий разве что Ломовицкий.

И тут «Спартак» пропустил. Опять домашнее поражение ?!

Насторожить Кононова должна была последняя 10-минутку первого тайма, во время которой его команда перестала контролировать происходящее на поле и пропустила несколько неприятных атак. Вторая половина началась с удара Ломовицкого в штангу, а потом «Крылья» внезапно открыли счёт.

Это был удивительный, но уже знакомый сценарий. Розыгрыш штрафного, навес в центр штрафной, прыжок Корниленко (кстати, тот факт, что забил именно он — это тоже стандартная история для «Спартака»), выигравшего позицию у Зе Луиша, — и всё территориальное преимущество москвичей кануло в бездну. Красно-белые приблизились к пятому домашнему поражению подряд, трибуны засвистели и закричали «Сколько можно, вы надоели!», вновь принялись оскорблять Глушакова, и стало действительно непонятно, как «Спартак» собирается выбираться из критической ситуации.

Прежде в чемпионате России в нынешнем сезоне он все такие матчи проигрывал.

Всё решил выход Мельгарехо

Но Кононов всё-таки сумел переписать неблагоприятный сценарий. Сразу после пропущенного гола он выпустил вместо Ломовицкого Мельгарехо, причем строго по позиции — справа нападении, а не слева в обороне. Уже через семь минут «Спартак» забил после атаки из этой зоны.

В первом голе, правда, парагваец поучаствовал лишь косвенно, усилив давление и заработав аут. Красочные кружева плели уже другие исполнители — Зе Луиш и Луис Адриано разыграли «стенку», бразилец прострелил на дальнюю штангу, а Ханни внёс мяч в пустые ворота.

А вот второй гол — это уже прямая заслуга Мельгарехо, который классно забежал за спину защитникам, открылся под передачу Адриано (второй результативный пас от бразильца) и элегантно реализовал выход один на один.

Так за две минуты в этом матче всё перевернулось. Дальше «Спартак» играл уже с запасом, не допускал паники у своих ворот и сам проводил опасные выпады. В концовке Луис Адриано забил ещё раз и окончательно оформил статус лучшего футболиста матча.

Дебют Кононова сложился удачно. Немного омрачила его разве что травма Зобнина, который вышел на замену, но уже спустя несколько минут захромал и покинул поле.