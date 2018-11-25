Вот вам и стеночки, и забегания! Кононов начал с победы
На поле вышла ОПГ «Ромашка» в полном составе, но результат для «Спартака» спасли легионеры.
На поле вышла ОПГ «Ромашка» в полном составе, но результат для «Спартака» спасли легионеры.
Если
Но Кононов в своей первой игре пошёл наперекор всем прогнозам и пожеланиям и выпустил с первых минут всех четверых. Это было даже не смелое, а дерзкое решение, повлекшее за собой массовые недоумение и гнев. Социальные сети взорвались негодованием, активная трибуна B снова встретила фамилию Глушакова свистом и оскорбительными зарядами.
А пышных приветствий нового главного тренера не было и в помине. Сдержанные аплодисменты и маленькая незаметная растяжка со словами «Добро пожаловать в семью. Не подведи!» — вот и все атрибуты встречи. Да и заряда «Олег Кононов» пока тоже не слышно. Знаменитый «A tutti! Avanti!» в Тушине всё еще актуальнее.
Ещё одним важным ходом Кононова стало возвращение к схеме 4−2−3−1, в которой на помощь Фернандо в опорной зоне отправился Глушаков, а атакующую четвёрку составили Ломовицкий, Ханни, Луиз Адриану и Зе Луиш. Последние трое постоянно менялись местами, и эта циркуляция, которой так не хватало при жёстких 4−3−3 имени Рианчо, помогла заметно оживить футбол «Спартака».
Играли
Эмоций в этом стартовом наскоке оказалось больше, чем истинной силы и сыгранности, и ближе к середине первого тайма давление на оборону «Крыльев» ослабло. «Спартак»
Нравился Ханни,
Насторожить Кононова должна была последняя 10-минутку первого тайма, во время которой его команда перестала контролировать происходящее на поле и пропустила несколько неприятных атак. Вторая половина началась с удара Ломовицкого в штангу, а потом «Крылья» внезапно открыли счёт.
Это был удивительный, но уже знакомый сценарий. Розыгрыш штрафного, навес в центр штрафной, прыжок Корниленко (кстати, тот факт, что забил именно он — это тоже стандартная история для «Спартака»), выигравшего позицию у Зе Луиша, — и всё территориальное преимущество москвичей кануло в бездну.
Прежде в чемпионате России в нынешнем сезоне он все такие матчи проигрывал.
Но Кононов
В первом голе, правда, парагваец поучаствовал лишь косвенно, усилив давление и заработав аут. Красочные кружева плели уже другие исполнители — Зе Луиш и Луис Адриано разыграли «стенку», бразилец прострелил на дальнюю штангу, а Ханни внёс мяч в пустые ворота.
А вот второй гол — это уже прямая заслуга Мельгарехо, который классно забежал за спину защитникам, открылся под передачу Адриано (второй результативный пас от бразильца) и элегантно реализовал выход один на один.
Так за две минуты в этом матче всё перевернулось. Дальше «Спартак» играл уже с запасом, не допускал паники у своих ворот и сам проводил опасные выпады. В концовке Луис Адриано забил ещё раз и окончательно оформил статус лучшего футболиста матча.
Дебют Кононова сложился удачно. Немного омрачила его разве что травма Зобнина, который вышел на замену, но уже спустя несколько минут захромал и покинул поле.
Михаил Гончаров
|Спартак
|
3:1
Первый тайм: 0:0
|Крылья Советов
|Олег Кононов
|Миодраг Божович
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)