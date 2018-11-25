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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Вот вам и стеночки, и забегания! Кононов начал с победы

На поле вышла ОПГ «Ромашка» в полном составе, но результат для «Спартака» спасли легионеры.

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Источник: РИА "Новости"

«Ромашка» со всеми лепестками

Если кто-то действительно считал Олега Кононова несмелым человеком, прислушивающимся к мнению стороннего большинства, то шах и мат вам, господа. С первого же матча новый главный тренер «Спартака» стал рушить стереотипы своими решениями. Казалось бы, что он должен был сделать перед своим дебютом?

Во-первых, посадить на скамейку (а лучше даже ещё дальше) Глушакова, чтобы «Открытие Арена» не свистела, а болельщики не переносили негатив на самого Кононова. Во-вторых, в том же направлении отправить остальных членов «Ромашки» — Реброва и Комбарова, которых также недолюбливает самая громкая часть публики, да и от услуг Ещенко лучше отказаться. Старый, плюс лайки ещё не позабыты.

Но Кононов в своей первой игре пошёл наперекор всем прогнозам и пожеланиям и выпустил с первых минут всех четверых. Это было даже не смелое, а дерзкое решение, повлекшее за собой массовые недоумение и гнев. Социальные сети взорвались негодованием, активная трибуна B снова встретила фамилию Глушакова свистом и оскорбительными зарядами.
А пышных приветствий нового главного тренера не было и в помине. Сдержанные аплодисменты и маленькая незаметная растяжка со словами «Добро пожаловать в семью. Не подведи!» — вот и все атрибуты встречи. Да и заряда «Олег Кононов» пока тоже не слышно. Знаменитый «A tutti! Avanti!» в Тушине всё еще актуальнее.

Эмоции — главная движущая сила

Ещё одним важным ходом Кононова стало возвращение к схеме 4−2−3−1, в которой на помощь Фернандо в опорной зоне отправился Глушаков, а атакующую четвёрку составили Ломовицкий, Ханни, Луиз Адриану и Зе Луиш. Последние трое постоянно менялись местами, и эта циркуляция, которой так не хватало при жёстких 4−3−3 имени Рианчо, помогла заметно оживить футбол «Спартака».

Играли красно-белые на самом деле неплохо, несмотря на долгое отсутствие голов. Первые 15 минут вообще вышли мощными: за этот отрезок Ещенко успел вырваться на опаснейшую позицию для прострела, Кутепов — промахнуться в упор после подачи углового, Глушаков — выскочить один на один и пробить в руки Рыжикову после классной скидки Зе Луиша, а Ханни — забить гол, который, впрочем, не был засчитан, поскольку алжирец нанес удар уже после свистка арбитра.

Эмоций в этом стартовом наскоке оказалось больше, чем истинной силы и сыгранности, и ближе к середине первого тайма давление на оборону «Крыльев» ослабло. «Спартак» по-прежнему много владел мячом, часто входил чужую штрафную, но моментов в таком количестве уже не создавал. Хотя наблюдать за всем этим было всяко веселее, чем за командой во времена Рианчо.
Нравился Ханни, наконец-то получивший свободу, активно и полезно действовал Луис Адриано, показывавший великолепное движение. И даже Глушаков был в порядке — просил мяч и вёл игру в центре, не обращая внимания на свист. Немного не попадал в такт общекомандных действий разве что Ломовицкий.

И тут «Спартак» пропустил. Опять домашнее поражение?!

Насторожить Кононова должна была последняя 10-минутку первого тайма, во время которой его команда перестала контролировать происходящее на поле и пропустила несколько неприятных атак. Вторая половина началась с удара Ломовицкого в штангу, а потом «Крылья» внезапно открыли счёт.
Это был удивительный, но уже знакомый сценарий. Розыгрыш штрафного, навес в центр штрафной, прыжок Корниленко (кстати, тот факт, что забил именно он — это тоже стандартная история для «Спартака»), выигравшего позицию у Зе Луиша, — и всё территориальное преимущество москвичей кануло в бездну. Красно-белые приблизились к пятому домашнему поражению подряд, трибуны засвистели и закричали «Сколько можно, вы надоели!», вновь принялись оскорблять Глушакова, и стало действительно непонятно, как «Спартак» собирается выбираться из критической ситуации.

Прежде в чемпионате России в нынешнем сезоне он все такие матчи проигрывал.

Всё решил выход Мельгарехо

Но Кононов всё-таки сумел переписать неблагоприятный сценарий. Сразу после пропущенного гола он выпустил вместо Ломовицкого Мельгарехо, причем строго по позиции — справа нападении, а не слева в обороне. Уже через семь минут «Спартак» забил после атаки из этой зоны.

В первом голе, правда, парагваец поучаствовал лишь косвенно, усилив давление и заработав аут. Красочные кружева плели уже другие исполнители — Зе Луиш и Луис Адриано разыграли «стенку», бразилец прострелил на дальнюю штангу, а Ханни внёс мяч в пустые ворота.
А вот второй гол — это уже прямая заслуга Мельгарехо, который классно забежал за спину защитникам, открылся под передачу Адриано (второй результативный пас от бразильца) и элегантно реализовал выход один на один.

Так за две минуты в этом матче всё перевернулось. Дальше «Спартак» играл уже с запасом, не допускал паники у своих ворот и сам проводил опасные выпады. В концовке Луис Адриано забил ещё раз и окончательно оформил статус лучшего футболиста матча.

Дебют Кононова сложился удачно. Немного омрачила его разве что травма Зобнина, который вышел на замену, но уже спустя несколько минут захромал и покинул поле.

Михаил Гончаров

Спартак 3:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
25.11.2018, 14:00 основной раунд: 15-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Миодраг Божович
Голы
59′ Софьян Ханни (де Соуза Луиз Адриану) 94
60′ Лоренсо Мельгарехо (де Соуза Луиз Адриану) 25
90′ де Соуза Луиз Адриану (И. Попов) 12
8 Сергей Корниленко (Д. Ткачук) 49′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
Денис Глушаков (к) 8
88′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
56′ Александр Ломовицкий 27
Лоренсо Мельгарехо 25
46′ 72′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
84′ Роман Зобнин 47
Ивелин Попов 71
1 Сергей Рыжиков
3 Георгий Тигиев
15 Георгий Зотов
5 Мирал Самарджич
18 Агустин Рохель
11 Рамиль Шейдаев 83′
4 Евгений Башкиров 9′
28 Паул Антон
99 Максим Канунников 18′
31 Денис Ткачук
91 Павел Яковлев 74′
89 Йоан Молло
8 Сергей Корниленко (к) 63′
7 Александр Соболев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 4
6 Угловые 5
11 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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