Стали известны составы «Зенита» и «Ростова» на матч РПЛ

Матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 мск. Мевля в последний раз принимал участие в матче чемпионата России 19 августа в игре против екатеринбургского «Урала».
Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Мевля, Бранислав Иванович, Александр Анюков, Эрнани, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Роберт Мак, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.
Состав «Ростов»: Сергей Песьяков (вратарь), Сергей Паршивлюк, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Мацей Вилюш, Александр Гацкан, Артур Юсупов, Аяз Гулиев, Дмитрий Скопинцев, Александр Зуев, Бьорн Сигурдарсон.