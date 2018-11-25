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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

Стали известны составы «Зенита» и «Ростова» на матч РПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Футболисты Александр Анюков, Артем Дзюба и Миха Мевля выйдут в стартовом составе петербургского «Зенита» в матче чемпионата России по футболу против «Ростова».

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Источник: РИА "Новости"

Матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 мск. Мевля в последний раз принимал участие в матче чемпионата России 19 августа в игре против екатеринбургского «Урала».

Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Мевля, Бранислав Иванович, Александр Анюков, Эрнани, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Роберт Мак, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Состав «Ростов»: Сергей Песьяков (вратарь), Сергей Паршивлюк, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Мацей Вилюш, Александр Гацкан, Артур Юсупов, Аяз Гулиев, Дмитрий Скопинцев, Александр Зуев, Бьорн Сигурдарсон.

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