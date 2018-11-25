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18:56 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Черевченко

ТАСС, 25 ноября. «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 3:0 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 29.11.2018, 23:00
Краснодар
-Акхисар БС-

Забитыми мячами отметились Вандерсон (40-я минута), Иван Игнатьев (48) и Магомед-Шапи Сулейманов (76). На 88-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник хозяев Шарль Каборе.

Беспроигрышная серия «Краснодара» в чемпионате страны достигла четырех матчей (три победы, одна ничья). Этот матч стал первым для «Арсенала» под руководством Игоря Черевченко, который сменил на посту главного тренера команды Олега Кононова, 12 ноября возглавившего московский «Спартак».

В турнирной таблице «Краснодар» занимает второе место, набрав 29 очков и уступая два очка лидирующему санкт- петербургскому «Зениту», который позднее в воскресенье дома сыграет с «Ростовом». «Арсенал» с 17 очками идет 11-м.

В следующем туре «Краснодар» 2 декабря примет екатеринбургский «Урал», «Арсенал» 3 декабря также на своем поле сыграет с «Зенитом». Кроме того, «Краснодар» 29 ноября в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы дома встретится с турецким «Акхисаром».

Краснодар 3:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
25.11.2018, 16:30 Зрители: 16628 основной раунд: 15-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Игорь Черевченко
Голы
40′ Вандерсон Масиэл (С. Петров, М. Перейра) 7
48′ Иван Игнатьев (Арикленес да Силва Ари, Вандерсон Масиэл) 85
76′ Магомед-Шапи Сулейманов (Ю. Газинский, И. Игнатьев) 93
Составы
Матвей Сафонов 39
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 6
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Арикленес да Силва Ари 9
Иван Игнатьев 85
41′ 88′ Шарль Каборе 77
79′ Вандерсон Масиэл 7
Торнике Окриашвили 70
73′ Дмитрий Стоцкий 89
Магомед-Шапи Сулейманов 93
71′ Маурисио Перейра 33
Юрий Газинский 8
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев 45′
8 Гиа Григалава
19 Резиуан Мирзов
18 Лука Джорджевич 5′
5 Абдул Кадири
70 Георгий Костадинов
78 Зелимхан Бакаев 71′ 53′
10 Эванс Кангва
11 Сергей Ткачев 64′
23 Игорь Горбатенко
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 4
6 Угловые 3
17 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
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