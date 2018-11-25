«Арсенал» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Черевченко

Источник: РИА "Новости"

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 29.11.2018, 23:00 Краснодар - Акхисар БС -

Забитыми мячами отметились Вандерсон (40-я минута), Иван Игнатьев (48) и Магомед-Шапи Сулейманов (76). На 88-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник хозяев Шарль Каборе.

Беспроигрышная серия «Краснодара» в чемпионате страны достигла четырех матчей (три победы, одна ничья). Этот матч стал первым для «Арсенала» под руководством Игоря Черевченко, который сменил на посту главного тренера команды Олега Кононова, 12 ноября возглавившего московский «Спартак».

В турнирной таблице «Краснодар» занимает второе место, набрав 29 очков и уступая два очка лидирующему санкт- петербургскому «Зениту», который позднее в воскресенье дома сыграет с «Ростовом». «Арсенал» с 17 очками идет 11-м.