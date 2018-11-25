Футболист «Спартака» Зобнин получил повреждение правого коленного сустава

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. Зобнин получил травму во втором тайме и был вынужден покинуть поле спустя 12 минут после выхода на замену. Сроки восстановления 24-летнего футболиста сборной России не указываются.

«У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава, определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней, — сказал Вартапетов. — Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию по поводу пластики крестообразной связки. Подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождемся результатов обследования».