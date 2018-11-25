Футболист «Спартака» Зобнин получил повреждение правого коленного сустава

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. Зобнин получил травму во втором тайме и был вынужден покинуть поле спустя 12 минут после выхода на замену. Сроки восстановления 24-летнего футболиста сборной России не указываются.
«У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава, определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней, — сказал Вартапетов. — Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию по поводу пластики крестообразной связки. Подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождемся результатов обследования».
Зобнин в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 20 матчей в различных турнирах, отметившись одной результативной передачей.