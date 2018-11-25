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19:10 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Зобнин получил повреждение правого коленного сустава

ТАСС, 25 ноября. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин получил повреждение правого коленного сустава во время матча 15-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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Лига Европы 2018/2019
Группа G, 29.11.2018, 18:50
Спартак
-Рапид В-

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. Зобнин получил травму во втором тайме и был вынужден покинуть поле спустя 12 минут после выхода на замену. Сроки восстановления 24-летнего футболиста сборной России не указываются.

«У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава, определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней, — сказал Вартапетов. — Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию по поводу пластики крестообразной связки. Подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождемся результатов обследования».

Зобнин в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 20 матчей в различных турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Спартак 3:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
25.11.2018, 14:00 Зрители: 25092 основной раунд: 15-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Миодраг Божович
Голы
59′ Софьян Ханни (де Соуза Луиз Адриану, Мендеш Андраде Зе Луиш) 94
60′ Лоренсо Мельгарехо (де Соуза Луиз Адриану, Мендеш Андраде Зе Луиш) 25
90′ де Соуза Луиз Адриану (И. Попов) 12
8 Сергей Корниленко (Д. Ткачук) 49′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
Денис Глушаков (к) 8
88′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
56′ Александр Ломовицкий 27
Лоренсо Мельгарехо 25
46′ 72′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
84′ Роман Зобнин 47
Ивелин Попов 71
1 Сергей Рыжиков
3 Георгий Тигиев
15 Георгий Зотов
5 Мирал Самарджич
18 Агустин Рохель
11 Рамиль Шейдаев 83′
4 Евгений Башкиров 9′
28 Паул Антон
99 Максим Канунников 19′
31 Денис Ткачук
91 Павел Яковлев 74′
89 Йоан Молло
8 Сергей Корниленко (к) 63′
7 Александр Соболев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
15 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 5
11 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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