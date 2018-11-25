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19:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Стараемся закрыть страницу, связанную с Каррерой»

Герои матча «Спартака» и «Крыльев» — о победе и изменениях в команде.

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27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

«Спартак» добился первой победы с новым главным тренером — Олегом Кононовым. После своего гола Луис Адриано побежал именно к нему. На пресс-конференции Кононов скажет: «Такие обнимашки приятны». По словам специалиста, команда сейчас едина, а победы «Спартак» добился благодаря коллективному духу. Именно вопросы про атмосферу в команде стали главной темой и для футболистов в микст-зоне. Первым к журналистам вышел главный герой игры — Луис Адриано.

Источник: Чемпионат.com

— Вы побежали праздновать гол вместе с главным тренером. Почему?

— Считаю, что мы должны оказать ему максимальную поддержку. Показать, что наш коллектив един вместе с ним.

— Что уже изменил тренер?

— Изменилась то, как мы играем. Это его требования, и мы их понимаем.

После Адриано в микст-зоне притормозил Софьян Ханни.

Источник: РИА

— Получилось ли у вас сегодня выполнить все указания Кононова?

— Мы старались выполнить установку, не могу сказать, что у нас это идеально получалось. Нужно продолжать двигаться этим путём, выполнять требования тренера, чтобы достичь идеала.

— Какие были эмоции после забитого гола?

— Я был очень счастлив забить, это был важный мяч, ведь мы проигрывали. Он помог нам вернуться в игру, через пару минут мы забили ещё.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 29.11.2018, 18:50
Спартак
-Рапид В-

— У вас в руках футбольный мяч. Этот тот самый, который отправили в ворота «Крыльев»?

— Нет, это не тот мяч, которым я забил гол. Просто кто-то подарил этот мяч моей дочке.

— Можете сказать, что в «Спартаке» поменялось всё? Период бывшего тренера Карреры и его помощника Рианчо позади, вы действительно открыли новую страницу в истории команды?

— Мы стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой, и открыть новую — с Кононовым. Стараемся оставаться на позитиве, исполнять указания тренера. Да, у нас были плохие моменты и результаты, но сейчас хороший момент, чтобы оставить это всё в прошлом. Нужно начать новую главу, написать её с нуля. При этом сделать это с чистой головой.

— Атмосфера в «Спартаке» становится лучше?

— Я думаю, да, атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше. Мне кажется, что новый тренер и его штаб стараются наладить хорошую атмосферу в коллективе. Сейчас это работает, всё действительно налаживается. Это хорошо для нашего будущего.

Из российских игроков «Спартака» в микст-зоне появились не все футболисты. Капитан команды Денис Глушаков прошёл мимо журналистов, разговаривая по телефону, а вратарь Артём Ребров предложил обратиться к авторам забитых мячей. При этом Глушаков снова предпочёл высказаться через свой «инстаграм», выложив победную фотографию команды из раздевалки.

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Игроки «Крыльев Советов», явно расстроенные поражением, не общались с прессой вовсе. Возможно, на это повлияло судейство, которое корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову прокомментировал генеральный директор клуба Виталий Шашков.

«Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу. VAR? Она необходима не только после этого матча, а вообще. Система нужна, чтобы исключать такие ошибки. Каждый может ошибиться. Не верю, что это предвзятость, но ошибки вопиющие. Будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования», — заявил он.

Спартак 3:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
25.11.2018, 14:00 Зрители: 25092 основной раунд: 15-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Миодраг Божович
Голы
59′ Софьян Ханни (де Соуза Луиз Адриану, Мендеш Андраде Зе Луиш) 94
60′ Лоренсо Мельгарехо (де Соуза Луиз Адриану, Мендеш Андраде Зе Луиш) 25
90′ де Соуза Луиз Адриану (И. Попов) 12
8 Сергей Корниленко (Д. Ткачук) 49′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
Денис Глушаков (к) 8
88′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
56′ Александр Ломовицкий 27
Лоренсо Мельгарехо 25
46′ 72′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
84′ Роман Зобнин 47
Ивелин Попов 71
1 Сергей Рыжиков
3 Георгий Тигиев
15 Георгий Зотов
5 Мирал Самарджич
18 Агустин Рохель
11 Рамиль Шейдаев 83′
4 Евгений Башкиров 9′
28 Паул Антон
99 Максим Канунников 19′
31 Денис Ткачук
91 Павел Яковлев 74′
89 Йоан Молло
8 Сергей Корниленко (к) 63′
7 Александр Соболев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
15 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 5
11 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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