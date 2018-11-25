«Стараемся закрыть страницу, связанную с Каррерой»
Герои матча «Спартака» и «Крыльев» — о победе и изменениях в команде.
Герои матча «Спартака» и «Крыльев» — о победе и изменениях в команде.
«Спартак» добился первой победы с новым главным тренером — Олегом Кононовым. После своего гола Луис Адриано побежал именно к нему. На
— Вы побежали праздновать гол вместе с главным тренером. Почему?
— Считаю, что мы должны оказать ему максимальную поддержку. Показать, что наш коллектив един вместе с ним.
— Что уже изменил тренер?
— Изменилась то, как мы играем. Это его требования, и мы их понимаем.
После Адриано в
— Получилось ли у вас сегодня выполнить все указания Кононова?
— Мы старались выполнить установку, не могу сказать, что у нас это идеально получалось. Нужно продолжать двигаться этим путём, выполнять требования тренера, чтобы достичь идеала.
— Какие были эмоции после забитого гола?
— Я был очень счастлив забить, это был важный мяч, ведь мы проигрывали. Он помог нам вернуться в игру, через пару минут мы забили ещё.
— У вас в руках футбольный мяч. Этот тот самый, который отправили в ворота «Крыльев»?
— Нет, это не тот мяч, которым я забил гол. Просто
— Можете сказать, что в «Спартаке» поменялось всё? Период бывшего тренера Карреры и его помощника Рианчо позади, вы действительно открыли новую страницу в истории команды?
— Мы стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой, и открыть новую — с Кононовым. Стараемся оставаться на позитиве, исполнять указания тренера. Да, у нас были плохие моменты и результаты, но сейчас хороший момент, чтобы оставить это всё в прошлом. Нужно начать новую главу, написать её с нуля. При этом сделать это с чистой головой.
— Атмосфера в «Спартаке» становится лучше?
— Я думаю, да, атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше. Мне кажется, что новый тренер и его штаб стараются наладить хорошую атмосферу в коллективе. Сейчас это работает, всё действительно налаживается. Это хорошо для нашего будущего.
Из российских игроков «Спартака» в
Игроки «Крыльев Советов», явно расстроенные поражением, не общались с прессой вовсе. Возможно, на это повлияло судейство, которое корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову прокомментировал генеральный директор клуба Виталий Шашков.
«Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу. VAR? Она необходима не только после этого матча, а вообще. Система нужна, чтобы исключать такие ошибки. Каждый может ошибиться. Не верю, что это предвзятость, но ошибки вопиющие. Будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования», — заявил он.
|Спартак
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3:1
Первый тайм: 0:0
|Крылья Советов
|Олег Кононов
|Миодраг Божович
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|15
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)