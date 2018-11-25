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21:05 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче РПЛ

ТАСС, 25 ноября. Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0 в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Себастьян Дриусси (12) и Александр Ерохин (63). На 81-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев, получивший вторую желтую карточку.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 34 очка в 15 матчах. «Ростов» находится на пятом месте, в активе команды 23 очка в 15 встречах.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» 3 декабря, «Ростов» днем ранее дома встретится с ЦСКА.

Зенит 2:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
25.11.2018, 19:00 Зрители: 46282 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Валерий Карпин
Голы
12′ Себастьян Дриусси 11
63′ Александр Ерохин (С. Дриусси) 21
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Далер Кузяев 14
Роберт Мак 20
Себастьян Дриусси 11
Артем Дзюба 22
86′ Александр Ерохин 21
Магомед Оздоев 27
78′ Эрнани 33
Денис Терентьев 3
89′ Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
30 Сергей Песьяков
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон 79′
15 Сверрир Ингасон
4 Сергей Паршивлюк
7 Артур Юсупов
8 Аяз Гулиев 35′ 81′
84 Александр Гацкан (к) 89′
77 Дмитрий Скопинцев 66′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
9 Бьорн Сигурдарсон 86′
11 Алексей Ионов
10 Александр Зуев 78′
92 Артем Щадин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
4 Угловые 5
9 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
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