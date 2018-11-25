«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче РПЛ
ТАСС, 25 ноября. Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0 в домашнем матче 15-го тура Российской
ТАСС, 25 ноября. Петербургский «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0 в домашнем матче 15-го тура Российской
В составе победителей забитыми мячами отметились Себастьян Дриусси (12) и Александр Ерохин (63). На 81-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев, получивший вторую желтую карточку.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 34 очка в 15 матчах. «Ростов» находится на пятом месте, в активе команды 23 очка в 15 встречах.
В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом» 3 декабря, «Ростов» днем ранее дома встретится с ЦСКА.
|Сергей Семак
|Валерий Карпин
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов (Москва, Россия)