«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Себастьян Дриусси (12) и Александр Ерохин (63). На 81-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев, получивший вторую желтую карточку.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 34 очка в 15 матчах. «Ростов» находится на пятом месте, в активе команды 23 очка в 15 встречах.