«Зенит» поменял схему, вынес «Ростов» и впервые за 4 года выиграл первый круг

Источник: fc-zenit.ru

«Зенит» и «Ростов» уже встречались в ноябре. В начале месяца в Ростове-на-Дону в 1/8 финала Кубка России. Южане победили 3:1. Но Сергей Семак выставил на ту игру далеко не оптимальный состав. Даже Валерий Карпин сказал, что это немного обесценило победу.

Сейчас у питерцев на поле вышли все сильнейшие. Правда, Нету дисквалифицирован, а Жирков и Смольников все еще травмированы. Но расстановка снова удивила. Она была ровно такой же, как и в товарищеском матче недельной давности с «Шальке». Три центральных защитника, одним из которых стал Анюков.

Причем перед самым началом матча в интервью ТВ Семак утверждал, что будет играть по схеме 4−4−2. «Мы должны делать все, чтобы усложнить работу тренерского штаба соперника. Было бы глупо перед началом матча рассказать, что Мак у нас сыграет слева. Подобного рода вопросы не подразумевают откровений», — сказал тренер после встречи.

Карпин, правда, утверждал, что на эту хитрость не повелся: «Когда увидели состав “Зенита”, было понятно, что они будут играть в три центральных защитника. На одном фланге сыграет Мак, а кто на другом — непонятно. Но ребятам про эту схему перед матчем рассказали в раздевалке. А человека, который следит за телеинтервью, у нас в штабе нет».

Состав Валерий Георгиевич, кстати, выпустил следующий.

Смена схемы, кажется, помогла. И запутать соперника, и освежить игру. В последний месяц «Зенит» упрекали за отсутствие свежести. И вообще говорили про функциональный спад. Семак перед матчем эти мысли отмел сразу же: «20 человек не могут устать одновременно».

Сергей Богданович был прав. С функциональным состоянием у команды в воскресенье был полный порядок. С первых минут футболисты «Зенита» просто летали по полю. И к большому счастью «Ростова» хозяева в первом тайме забили всего один, а не четыре. Если Дриусси свой момент воплотил в гол, то Эрнани и Дзюба (дважды) шансами не воспользовались. «Ростов» ничем ответить не смог.

Второй тайм стал логическим продолжением первого. «Зенит» владел инициативой, смотрелся интереснее. И снова забил. На этот раз точным ударом отметился Ерохин.

А после удаления Гулиева на 81-й минуте можно было давать финальный свисток.

2:0 — «Зенит» ударно завершает первый круг, показав лучший футбол за последние полтора месяца. Возможно, на такую игру питерцев вдохновил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, которому доверили первый удар по мячу в этом матче.