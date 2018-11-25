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22:37 (мск), источник: Sport24

«Зенит» поменял схему, вынес «Ростов» и впервые за 4 года выиграл первый круг

Репортаж с Крестовского острова.

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Источник: fc-zenit.ru

«Зенит» и «Ростов» уже встречались в ноябре. В начале месяца в Ростове-на-Дону в 1/8 финала Кубка России. Южане победили 3:1. Но Сергей Семак выставил на ту игру далеко не оптимальный состав. Даже Валерий Карпин сказал, что это немного обесценило победу.

Сейчас у питерцев на поле вышли все сильнейшие. Правда, Нету дисквалифицирован, а Жирков и Смольников все еще травмированы. Но расстановка снова удивила. Она была ровно такой же, как и в товарищеском матче недельной давности с «Шальке». Три центральных защитника, одним из которых стал Анюков.

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Причем перед самым началом матча в интервью ТВ Семак утверждал, что будет играть по схеме 4−4−2. «Мы должны делать все, чтобы усложнить работу тренерского штаба соперника. Было бы глупо перед началом матча рассказать, что Мак у нас сыграет слева. Подобного рода вопросы не подразумевают откровений», — сказал тренер после встречи.

Карпин, правда, утверждал, что на эту хитрость не повелся: «Когда увидели состав “Зенита”, было понятно, что они будут играть в три центральных защитника. На одном фланге сыграет Мак, а кто на другом — непонятно. Но ребятам про эту схему перед матчем рассказали в раздевалке. А человека, который следит за телеинтервью, у нас в штабе нет».

Состав Валерий Георгиевич, кстати, выпустил следующий.

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Смена схемы, кажется, помогла. И запутать соперника, и освежить игру. В последний месяц «Зенит» упрекали за отсутствие свежести. И вообще говорили про функциональный спад. Семак перед матчем эти мысли отмел сразу же: «20 человек не могут устать одновременно».

Сергей Богданович был прав. С функциональным состоянием у команды в воскресенье был полный порядок. С первых минут футболисты «Зенита» просто летали по полю. И к большому счастью «Ростова» хозяева в первом тайме забили всего один, а не четыре. Если Дриусси свой момент воплотил в гол, то Эрнани и Дзюба (дважды) шансами не воспользовались. «Ростов» ничем ответить не смог.

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Второй тайм стал логическим продолжением первого. «Зенит» владел инициативой, смотрелся интереснее. И снова забил. На этот раз точным ударом отметился Ерохин.

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А после удаления Гулиева на 81-й минуте можно было давать финальный свисток.

2:0 — «Зенит» ударно завершает первый круг, показав лучший футбол за последние полтора месяца. Возможно, на такую игру питерцев вдохновил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, которому доверили первый удар по мячу в этом матче.

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  • После первого круга «Зенит» опережает идущий на втором месте «Краснодар» на пять очков.
  • «Зенит» в первом круге лишь один раз оступился на своем стадионе — в матче со «Спартаком». Остальные домашние матчи он выиграл.
  • «Зенит» забил в первом круге 24 мяча. Больше только у «Краснодара» — 28.
  • «Зенит» пропустил в первом круге 11. Меньше только у ЦСКА (7) и «Ростова» (10).
Зенит 2:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
25.11.2018, 19:00 Зрители: 46282 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Валерий Карпин
Голы
12′ Себастьян Дриусси 11
63′ Александр Ерохин (С. Дриусси) 21
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Далер Кузяев 14
Роберт Мак 20
Себастьян Дриусси 11
Артем Дзюба 22
86′ Александр Ерохин 21
Магомед Оздоев 27
78′ Эрнани 33
Денис Терентьев 3
89′ Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
30 Сергей Песьяков
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон 79′
15 Сверрир Ингасон
4 Сергей Паршивлюк
7 Артур Юсупов
8 Аяз Гулиев 35′ 81′
84 Александр Гацкан (к) 89′
77 Дмитрий Скопинцев 66′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
9 Бьорн Сигурдарсон 86′
11 Алексей Ионов
10 Александр Зуев 78′
92 Артем Щадин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
4 Угловые 5
9 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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