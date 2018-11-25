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22:33 (мск), источник: Р-Спорт

Иванович поблагодарил журналистов за слухи о переходе в «Барселону»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович после матча чемпионата России по футболу с «Ростовом» поблагодарил журналистов за слухи о том, что он может перейти в «Барселону».

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в воскресенье обыграл «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 2:0. Иванович перешел в петербургский клуб в феврале 2017 года на правах свободного агента и подписал контракт на 2,5 года. Срок соглашения завершается летом 2019 года. Ранее СМИ сообщали, что 34-летний серб входит в список игроков, которые могут перейти в «Барселону».

«Я доволен тем, что нахожусь в “Зените”, но в футболе никогда не знаешь, что будет завтра. На сегодняшний день я отдаю всего себя команде и готовлюсь к каждому следующему матчу. Слухи о возможном переходе в “Барселону”? Спасибо, ребята», — сказал Иванович журналистам.

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