Иванович поблагодарил журналистов за слухи о переходе в «Барселону»

«Зенит» в воскресенье обыграл «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 2:0. Иванович перешел в петербургский клуб в феврале 2017 года на правах свободного агента и подписал контракт на 2,5 года. Срок соглашения завершается летом 2019 года. Ранее СМИ сообщали, что 34-летний серб входит в список игроков, которые могут перейти в «Барселону».

«Я доволен тем, что нахожусь в “Зените”, но в футболе никогда не знаешь, что будет завтра. На сегодняшний день я отдаю всего себя команде и готовлюсь к каждому следующему матчу. Слухи о возможном переходе в “Барселону”? Спасибо, ребята», — сказал Иванович журналистам.