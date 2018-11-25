Семак: Только за, если Дриусси будет играть за сборную России

«Я только за, если Дриусси будет играть за сборную России. Но думаю, что, как истинный патриот своей страны, он хочет играть за родную сборную. Будем работать. Может быть, Россия тоже его чем-то привлечёт.

Можно ли сказать, что перевод Друисси на левый фланг в матче с «Ростовом» вышел неудачным? Мне кажется, наоборот, его игра была очень удачная. Вопрос в том, что он ввиду возраста не может демонстрировать на протяжении всего первого круга высокий уровень игры. Он хорошо смотрелся и слева. И на этой позиции, вторым форвардом, он приносит пользу. Естественно, мы рады, что у него получается, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».