Семак: Только за, если Дриусси будет играть за сборную России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о перспективе заиграть аргентинского нападающего команды Себастьяна Дриусси за сборную России.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о перспективе заиграть аргентинского нападающего команды Себастьяна Дриусси за сборную России.
«Я только за, если Дриусси будет играть за сборную России. Но думаю, что, как истинный патриот своей страны, он хочет играть за родную сборную. Будем работать. Может быть, Россия тоже его
Можно ли сказать, что перевод Друисси на левый фланг в матче с «Ростовом» вышел неудачным? Мне кажется, наоборот, его игра была очень удачная. Вопрос в том, что он ввиду возраста не может демонстрировать на протяжении всего первого круга высокий уровень игры. Он хорошо смотрелся и слева. И на этой позиции, вторым форвардом, он приносит пользу. Естественно, мы рады, что у него получается, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».
|Сергей Семак
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов (Москва, Россия)