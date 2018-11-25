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22:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: Только за, если Дриусси будет играть за сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о перспективе заиграть аргентинского нападающего команды Себастьяна Дриусси за сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

«Я только за, если Дриусси будет играть за сборную России. Но думаю, что, как истинный патриот своей страны, он хочет играть за родную сборную. Будем работать. Может быть, Россия тоже его чем-то привлечёт.

Можно ли сказать, что перевод Друисси на левый фланг в матче с «Ростовом» вышел неудачным? Мне кажется, наоборот, его игра была очень удачная. Вопрос в том, что он ввиду возраста не может демонстрировать на протяжении всего первого круга высокий уровень игры. Он хорошо смотрелся и слева. И на этой позиции, вторым форвардом, он приносит пользу. Естественно, мы рады, что у него получается, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Зенит 2:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
25.11.2018, 19:00 Зрители: 46282 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Валерий Карпин
Голы
12′ Себастьян Дриусси 11
63′ Александр Ерохин (С. Дриусси) 21
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Далер Кузяев 14
Роберт Мак 20
Себастьян Дриусси 11
Артем Дзюба 22
86′ Александр Ерохин 21
Магомед Оздоев 27
78′ Эрнани 33
Денис Терентьев 3
89′ Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
30 Сергей Песьяков
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон 79′
15 Сверрир Ингасон
4 Сергей Паршивлюк
7 Артур Юсупов
8 Аяз Гулиев 35′ 81′
84 Александр Гацкан (к) 89′
77 Дмитрий Скопинцев 66′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
9 Бьорн Сигурдарсон 86′
11 Алексей Ионов
10 Александр Зуев 78′
92 Артем Щадин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
4 Угловые 5
9 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
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