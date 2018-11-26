«Спартак»: Кононову и его штабу в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу
Московский «Спартак» после победы в матче 15-го тура Российской
Московский «Спартак» после победы в матче 15-го тура Российской
«Премьера всегда заставляет волноваться. Кононов принял нашу команду в сложный период, когда она занимала девятое место в турнирной таблице, потерпев в чемпионате России четыре домашних поражения подряд (три при Каррере и одно при Рианчо), а игра и в обороне, и в атаке хромала на обе ноги. Разумеется, кардинально изменить все за десять тренировочных дней практически невозможно. Но
Ну и, наконец, новому тренерскому штабу в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу. Футболисты готовились к поединку с волжанами в приподнятом настроении, и новые положительные эмоции, безусловно, сказались на игре», — говорится в заявлении клуба.