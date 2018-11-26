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11:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак»: Кононову и его штабу в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу

Московский «Спартак» после победы в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:1) опубликовал отчёт на своём официальном сайте, в котором оценил изменения в команде после прихода в клуб Олега Кононова и его тренерского штаба.

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«Премьера всегда заставляет волноваться. Кононов принял нашу команду в сложный период, когда она занимала девятое место в турнирной таблице, потерпев в чемпионате России четыре домашних поражения подряд (три при Каррере и одно при Рианчо), а игра и в обороне, и в атаке хромала на обе ноги. Разумеется, кардинально изменить все за десять тренировочных дней практически невозможно. Но какие-то отдельные новые штрихи и детали в игре “Спартака” уже можно было подметить.

Во-первых, по сравнению с последними матчами стало больше комбинационной игры низом. Во-вторых, Кононов выбрал сверхатакующий вариант 4−4−2, где Зе Луиш и Луис Адриано выполняли роль центрфорвардов, а Ханни с Ломовицким расположились на флангах. В опорной зоне действовали Глушаков с Фернандо, а оборона состояла исключительно из российских футболистов.

Ну и, наконец, новому тренерскому штабу в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу. Футболисты готовились к поединку с волжанами в приподнятом настроении, и новые положительные эмоции, безусловно, сказались на игре», — говорится в заявлении клуба.

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