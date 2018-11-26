A tutti! Avanti*… Кононов Олег? Как фанаты «Спартака» встретили нового тренера
Корреспондент «СЭ» — о том, что происходило на трибунах во время матча «Спартак» — «Крылья Советов» (3:1), который он смотрел с кромки поля.
Корреспондент «СЭ» — о том, что происходило на трибунах во время матча «Спартак» — «Крылья Советов» (3:1), который он смотрел с кромки поля.
Ярослав Сусов
из Тушина
Денис Глушаков, наверное, уже привык к гневу болельщиков. Их свист во время объявления состава слышно было даже в подтрибунном помещении. Каждые десять минут фанатская трибуна низвергала
Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов не пошел на поводу у мнения фанатов — в первом же матче во главе
Денису примириться с болельщиками будет нелегко. Когда он, стоя у ворот Рыжикова, смотрел в сторону фанатского сектора — видел средние пальцы. Когда оказывался с мячом — слышал свист. А когда после матча повел команду к трибунам, то услышал: «Глушак — Иуда, ******* отсюда!».
При этом с критикой в адрес руководства, с требованиями вернуть итальянского тренера, выступали далеко не все болельщики. Негативную пластинку заводили буквально 200−300 человек. Зато голосистых. Получив от заводящего указания, что скандировать, молодые ребята (не старше 30 лет) исполняли жесткие кричалки. А слышно их было так хорошо, потому что остальные в это время молчали.
Состав многих удивил. Но будь он другим, получил бы Кононов поддержку трибун во время матча? Не думаю. Были два баннера. Один — позитивный, но без четкого указания, кому посвящен: «Добро пожаловать в семью! Не подведи!» Он провисел полчаса. Другой — креативный: белое полотно с надписью «Баннер про Олега Кононова».
Стоя у фанатских секторов, могло сложиться впечатление, будто главный тренер у «Спартака» не Кононов, а
Кажется, фанатское движение
*"Вместе! Вперед! (перевод с итальянского).
|Сергей Семак
|Валерий Карпин
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов (Москва, Россия)