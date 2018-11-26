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11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

A tutti! Avanti*… Кононов Олег? Как фанаты «Спартака» встретили нового тренера

Корреспондент «СЭ» — о том, что происходило на трибунах во время матча «Спартак» — «Крылья Советов» (3:1), который он смотрел с кромки поля.

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Ярослав Сусов
из Тушина

Денис Глушаков, наверное, уже привык к гневу болельщиков. Их свист во время объявления состава слышно было даже в подтрибунном помещении. Каждые десять минут фанатская трибуна низвергала свистяще-кричащие звуки в адрес капитана, а затем с добротой вспоминала Массимо Карреру.

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов не пошел на поводу у мнения фанатов — в первом же матче во главе красно-белых он поставил в стартовый состав Глушакова, Комбарова, Ещенко и Реброва. Короче говоря, костяк «ромашки». В бой против «Крыльев» пошли «одни старики и Ломовицкий», признал потом на пресс-конференции сам специалист. Кононов не побоялся, что на него может обрушиться негатив. Более того, после матча даже заявил, что именно вокруг Глушакова будет строиться игра команды.

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Денису примириться с болельщиками будет нелегко. Когда он, стоя у ворот Рыжикова, смотрел в сторону фанатского сектора — видел средние пальцы. Когда оказывался с мячом — слышал свист. А когда после матча повел команду к трибунам, то услышал: «Глушак — Иуда, ******* отсюда!».

При этом с критикой в адрес руководства, с требованиями вернуть итальянского тренера, выступали далеко не все болельщики. Негативную пластинку заводили буквально 200−300 человек. Зато голосистых. Получив от заводящего указания, что скандировать, молодые ребята (не старше 30 лет) исполняли жесткие кричалки. А слышно их было так хорошо, потому что остальные в это время молчали.

Состав многих удивил. Но будь он другим, получил бы Кононов поддержку трибун во время матча? Не думаю. Были два баннера. Один — позитивный, но без четкого указания, кому посвящен: «Добро пожаловать в семью! Не подведи!» Он провисел полчаса. Другой — креативный: белое полотно с надписью «Баннер про Олега Кононова».

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Стоя у фанатских секторов, могло сложиться впечатление, будто главный тренер у «Спартака» не Кононов, а кто-то другой. Его фамилию трибуна не произнесла ни разу — в отличии от Глушакова и Карреры.

Кажется, фанатское движение красно-белых сейчас живет по принципу одной из своих кричалок: «Федун за все заплатит, враги за все ответят». За файеры и скандирования клуб накажут штрафом. А враги, которые несут ответственность, по мнению фанатов, похоже, — Глушаков и люди из руководства. Вот и получается, что «друг» фанатов — в Италии, а «враги» — в клубе. Карреры в команде больше нет, у нее новый тренер. Лучше ли он будет работать со «Спартаком» или хуже — покажет время, но пришел-то он точно с благими намерениями. Конечно, совсем не обязательно кричать «A tutti! Avanti! Кононов Олег». Но хоть какие-то слова поддержки от болельщиков Кононову сейчас бы явно не помешали.

*"Вместе! Вперед! (перевод с итальянского).

Зенит 2:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
25.11.2018, 19:00 Зрители: 46282 основной раунд: 15-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Валерий Карпин
Голы
12′ Себастьян Дриусси 11
63′ Александр Ерохин (С. Дриусси) 21
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Далер Кузяев 14
Роберт Мак 20
Себастьян Дриусси 11
Артем Дзюба 22
86′ Александр Ерохин 21
Магомед Оздоев 27
78′ Эрнани 33
Денис Терентьев 3
89′ Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
30 Сергей Песьяков
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон 79′
15 Сверрир Ингасон
4 Сергей Паршивлюк
7 Артур Юсупов
8 Аяз Гулиев 35′ 81′
84 Александр Гацкан (к) 89′
77 Дмитрий Скопинцев 66′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
9 Бьорн Сигурдарсон 86′
11 Алексей Ионов
10 Александр Зуев 78′
92 Артем Щадин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 5
9 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
Обозначения
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(к)
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