A tutti! Avanti*… Кононов Олег? Как фанаты «Спартака» встретили нового тренера

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Ярослав Сусов

из Тушина

Денис Глушаков, наверное, уже привык к гневу болельщиков. Их свист во время объявления состава слышно было даже в подтрибунном помещении. Каждые десять минут фанатская трибуна низвергала свистяще-кричащие звуки в адрес капитана, а затем с добротой вспоминала Массимо Карреру.

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов не пошел на поводу у мнения фанатов — в первом же матче во главе красно-белых он поставил в стартовый состав Глушакова, Комбарова, Ещенко и Реброва. Короче говоря, костяк «ромашки». В бой против «Крыльев» пошли «одни старики и Ломовицкий», признал потом на пресс-конференции сам специалист. Кононов не побоялся, что на него может обрушиться негатив. Более того, после матча даже заявил, что именно вокруг Глушакова будет строиться игра команды.

Денису примириться с болельщиками будет нелегко. Когда он, стоя у ворот Рыжикова, смотрел в сторону фанатского сектора — видел средние пальцы. Когда оказывался с мячом — слышал свист. А когда после матча повел команду к трибунам, то услышал: «Глушак — Иуда, ******* отсюда!».

При этом с критикой в адрес руководства, с требованиями вернуть итальянского тренера, выступали далеко не все болельщики. Негативную пластинку заводили буквально 200−300 человек. Зато голосистых. Получив от заводящего указания, что скандировать, молодые ребята (не старше 30 лет) исполняли жесткие кричалки. А слышно их было так хорошо, потому что остальные в это время молчали.

Состав многих удивил. Но будь он другим, получил бы Кононов поддержку трибун во время матча? Не думаю. Были два баннера. Один — позитивный, но без четкого указания, кому посвящен: «Добро пожаловать в семью! Не подведи!» Он провисел полчаса. Другой — креативный: белое полотно с надписью «Баннер про Олега Кононова».

Стоя у фанатских секторов, могло сложиться впечатление, будто главный тренер у «Спартака» не Кононов, а кто-то другой. Его фамилию трибуна не произнесла ни разу — в отличии от Глушакова и Карреры.

Кажется, фанатское движение красно-белых сейчас живет по принципу одной из своих кричалок: «Федун за все заплатит, враги за все ответят». За файеры и скандирования клуб накажут штрафом. А враги, которые несут ответственность, по мнению фанатов, похоже, — Глушаков и люди из руководства. Вот и получается, что «друг» фанатов — в Италии, а «враги» — в клубе. Карреры в команде больше нет, у нее новый тренер. Лучше ли он будет работать со «Спартаком» или хуже — покажет время, но пришел-то он точно с благими намерениями. Конечно, совсем не обязательно кричать «A tutti! Avanti! Кононов Олег». Но хоть какие-то слова поддержки от болельщиков Кононову сейчас бы явно не помешали.