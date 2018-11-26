Суд 26 декабря рассмотрит отказ тренера ФК «Енисей» Аленичева от медосвидетельствования

Источник: РИА "Новости"

19 ноября местные СМИ сообщили, что Аленичев был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в ГИБДД пояснили ТАСС, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что предполагает такие же санкции, как и вождение в нетрезвом виде, — лишение прав и штраф.

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Дата слушаний по делу за «невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» со стороны «Аленичева Д. А.» состоится 26 декабря 2018 года, сообщается на сайте мировой юстиции. Дело будет рассмотрено судьей 63-го мирового участка Алексеем Черданцевым в 10:30 (6:30 мск).

«Пока мне неизвестно об этом (о дате суда и участии юристов клуба в нем — прим. ТАСС). Команда получила два дня выходных после победы над московским “Динамо” (24 ноября в гостевом матче премьер-лиги), Дмитрий Анатольевич [Аленичев] находится в Москве», — сказал пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис, добавив, что Аленичев будет в Красноярске во вторник, когда начнется тренировочный процесс.