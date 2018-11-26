Ударный дебют Кононова и ахиллесова пята «Ростова». Рейтинг тура

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Дебют тура

Первый матч Олега Кононова в качестве главного тренера «Спартака» получился насыщенным. Красно-белые впервые с 25 августа одержали домашнюю победу в чемпионате, обыграв «Крылья Советов» (3:1). На гол Корниленко москвичи ответили точными ударами Ханни, Мельгарехо и Луиза Адриану. Примечательно, что бразилец не только забил последний мяч во встрече, но и отдал две голевые передачи.

Непосредственное участие в этом успехе «Спартака» приняли попавший в фанатскую опалу капитан Глушаков, а также другие ветераны — Ребров, Ещенко и Комбаров. Кононов, говоря о выборе состава на игру, к месту вспомнил фильм «В бой идут одни старики».

Баннер тура

Болельщики «Спартака» отметились не только очередным раундом обструкции Глушакова — полузащитник вот уже месяц слышит выкрики об Иуде и призывы снять капитанскую повязку. Помимо этого они поздравили Георгия Джикию, который на прошлой неделе отметил 25-летие.

Еще два полотна были посвящены Кононову. И если первый был позитивным — «Добро пожаловать в семью! Не подведи!», то второй был одновременно креативным и пренебрежительным к новому главному тренеру — «Баннер про Кононова Олега».

Тренд тура

«Зенит», который в воскресенье обыграл «Ростов» (2:0) и укрепил позиции в качестве лидера чемпионата, попутно вскрыл неприятную для соперника ошибку. Дончане крайне неудачно действуют при вбрасывании мяча соперниками из аутов. Команда Валерия Карпина пропустила уже четыре мяча в таких ситуациях. И все это при условии, что южане обладают одной из самых надежных линий обороны в чемпионате (10 мячей в 15 играх; лучше статистика только у ЦСКА — 7 пропущенных мячей).

Судейство тура

Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым допустила как минимум две ошибки при оценке эпизодов в матче «Спартак» — «Крылья». Сначала помощник главного судьи Владимир Миневич не зафиксировал положение «вне игры» в эпизоде с голом Корниленко. Спустя несколько минут сам Москалев ошибочно не назначил пенальти за игру рукой в своей штрафной со стороны Зе Луиша. Этот эпизод произошел при счете 1:0 в пользу самарцев. Спустя две минуты красно-белые сравняли счет, а еще минутой позже вышли вперед.

Кроме того, на исходе второго тайма судья не назначил штрафной на подступах к штрафной хозяев за фол Комбарова на Шейдаеве.

Стандарт тура

В заключительном матче первого круга ЦСКА впервые в этом сезоне забил со стандарта, если не брать в расчет пенальти. Во встрече с «Ахматом» (2:0) армейцы отличились с углового — Магнуссон забил первый мяч в российской карьере, замкнув навес Облякова. Для российского полузащитника эта голевая передача также стала дебютной в составе москвичей.

Молодежь тура

Из-за травмы Виктора Классона, полученной в матче Лиги наций между сборными Швеции и России, игровое время в игре против «Арсенала» (3:0) получили воспитанники академии «Краснодара» Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. 19-летний и 18-летний футболисты отметились очередными голами в этом сезоне. Молодые «быки» забили свои второй и четвертый мячи в текущем чемпионате соответственно.

Стоит отметить, что в обоих случаях игроки команды Мурада Мусаева проявили незаурядное индивидуальное мастерство, не оставив ни шанса вратарю соперника.

«Стабильность» тура