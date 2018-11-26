Кулаков, Луиз Адриану и Дриусси — в символической сборной тура

Источник: Спорт-Экспресс

Ярослав Годзюр (2) — 6,0*. Урал

Отразил 7 ударов в матче с «Локомотивом», пропустив только один гол, и помог своей команде удержать победный счет.

Денис Кулаков (2) — 7,0. Урал

Провел один из лучших матчей в карьере, здорово отыграв на правой бровке и справившись со связкой Тугарев — Рыбус. На его счету несколько удачных подключений, в том числе — мощный удар в середине первого тайма, который помог «Уралу» сравнять счет в игре с «Локомотивом» (2:1).

Родригу Бекао (3) — 6,5. ЦСКА

В непростом выезде в Грозный бразильский защитник армейцев сделал все, чтобы «Ахмат» завершил этот матч с нулем в графе «забитые мячи». Прервал несколько опасных атак и полностью выключил из игры форвардов соперника.

Игорь Калинин (1) — 6,0. Рубин

В дебютном матче за казанскую команду — против «Анжи» (1:1) 23-летний защитник забил свой первый мяч. Также он совершил два перехвата и выиграл в 80 процентах единоборств.

Алексей Сутормин (3) — 6,5. Оренбург

Главный игрок в матче против «Уфы» (1:0). Острыми передачами развивал атаки и в концовке стал автором победного гола.

Иван Обляков (1) — 6,5. ЦСКА

В игре с «Ахматом» (2:0) был очень полезен в центре поля, отдал три острые передачи, создал два голевых момента и помог Магнуссону открыть счет после перерыва.

Александр Ерохин (5) — 6,5. Зенит

Провел удачный матч против своей бывшей команды — «Ростова» (2:0). Помогал сдерживать атакисоперника во втором тайме, когда донская команда перехватила инициативу, и забил второй мяч «Зенита», слету замкнув прострел Дриусси ударом в нижний угол.

Михаил Комков (1) — 6,5. Енисей

Один из авторов долгожданной победы красноярского клуба. Постоянно угрожал обороне «Динамо» с левого фланга, активно боролся за мячи и раздавал обостряющие передачи. Именно его усилиями «Енисей» забил мяч на третьей минуте матча.

Себастьян Дриусси (3) — 7,0. Зенит

Чуть ли не в одиночку расправился с «Ростовом» (2:0). В первом тайме вовремя забежал в штрафную и мощным ударом отправил мяч в сетку. После перерыва прострелил на Ерохина, который удвоил преимущество «Зенита».

Луиз Адриану (1) — 7,0. Спартак

Двумя результативными передачами помог красно-белым перевернуть ход матча с «Крыльями Советов» (3:1), а в концовке забил сам и установил окончательный счет в первой игре Олега Кононова во главе «Спартака».

Иван Игнатьев (1) — 7,0. Краснодар

Провел отличный матч против «Арсенала» (3:0), став автором эффектного гола.