Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

В понедельник РПЛ представила соответствующий документ, в который, в частности, вошла информация по выручке клубов от продажи абонементов и билетов. Доходы и расходы клубов анализировались за каждый финансовый год.

Согласно отчету доходы клубов в 2013 году равнялись 56,1 миллиарда рублей, в 2014-м — 53,7, в 2015-м — 59,1, в 2016-м — 63,3, а в 2017-м — 56,8.

Финансовые результаты клубов в 2013 году составили -3,7 миллиарда рублей, в 2014-м — минус 8 миллиардов, год спустя — минус 9,4 миллиарда. В 2016 году клубы вышли в плюс: 3,2 миллиарда рублей, но в прошлом году вновь ушли в минус: — 1,7 миллиарда.

Суммарная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги с сезона-2016/2017 увеличилась на 54,6% в сезоне-2017/2018 и составила 3,02 миллиарда рублей.

В эту сумму вошли доходы от продажи билетов и абонементов на матчи РФПЛ и Кубка России, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.