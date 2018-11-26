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12:56 (мск), источник: Р-Спорт

Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Вероника Столбунова. Доходы футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник РПЛ представила соответствующий документ, в который, в частности, вошла информация по выручке клубов от продажи абонементов и билетов. Доходы и расходы клубов анализировались за каждый финансовый год.

Согласно отчету доходы клубов в 2013 году равнялись 56,1 миллиарда рублей, в 2014-м — 53,7, в 2015-м — 59,1, в 2016-м — 63,3, а в 2017-м — 56,8.

Финансовые результаты клубов в 2013 году составили -3,7 миллиарда рублей, в 2014-м — минус 8 миллиардов, год спустя — минус 9,4 миллиарда. В 2016 году клубы вышли в плюс: 3,2 миллиарда рублей, но в прошлом году вновь ушли в минус: — 1,7 миллиарда.

Суммарная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги с сезона-2016/2017 увеличилась на 54,6% в сезоне-2017/2018 и составила 3,02 миллиарда рублей.

В эту сумму вошли доходы от продажи билетов и абонементов на матчи РФПЛ и Кубка России, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Согласно исследованию, структура билетной выручки клубов РПЛ в прошлом сезоне выглядит следующим образом: 42,2% — билеты на матчи чемпионата России (1 275 858 рублей), 23% — продажа абонементов (695 700 рублей), 19% — билеты на игры Лиги чемпионов (575 909 рублей), 15% — билеты на Лигу Европы (453 112 рублей) и 0,8% — билеты на Кубок России (23 264 рублей).

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